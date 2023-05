Corrieri della droga arrestati in autostrada

Viaggiavano a bordo di una Nissan con due etti di cocaina nascosti nel mezzo. I due giovani, albanesi di 23 e 27 anni residenti nella nostra provincia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due sono stati fermati dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Modena Nord lo scorso cinque maggio, mentre percorrevano l’A1 pare provenendo da Milano dove forse avevano acquistato la droga. I due corrieri, sottoposti a controllo nei pressi del casello di Modena Nord si sono mostrati sin da subito particolarmente agitati. Quando i poliziotti hanno chiesto ai due di spiegare il perchè si trovassero in viaggio e dove fossero diretti – erano circa le 20 di sera – i due hanno fornito versioni discordanti circa le motivazioni del loro viaggio. A quel punto è scattata la perquisizione all’interno della Nissan, a seguito della quale sono spuntati due etti di cocaina. I due giovani amici corrieri sono finiti in manette e il giudice ha convalidato l’arresto, applicando per entrambi gli indagati la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla procura.