Corrimutina da record . Oltre 6500 partecipanti : "Mai così tanti podisti"

Edizione super per Corrimutina! Quella che era nata come una corsa podistica nel lontano 1980 come Corrimodena, poi aperta alle scuole con Corriscuola, infine diventata Corrimutina in occasione dei 2200 anni dalla fondazione della "Mutina" romana è ora una vera domenica di sport e socialità a cui partecipa tutta la cittadinanza modenese. Quest’anno a gruppi podistici e scuole si sono aggiunti anche Avis, Fondazione Hospice e Vita indipendente. Un grande successo dovuto anche al grande lavoro degli insegnanti, favorito dall’ufficio Scolastico Provinciale.

Alle 9,30 un interminabile, gioioso serpentone si è snodato attraverso tutta Modena, favorito anche da una giornata semplicemente perfetta per fare movimento all’aria aperta. Apprezzata da chi corre l’introduzione del percorso lungo di quasi 12 km., mentre la maggior parte dei partecipanti si è diretta sui 4 e 9 km. Il sindaco Mezzetti ha dato il via alle 9,30 dal Portico del Collegio, e la sfilata verso Canalgrande è durata ininterrottamente oltre 10 minuti. Alla fine, dopo aver attraversato piazza Roma, il centro storico e la zona di Porta Nord, piazza Grande è stata per ore gremita di giovani che hanno contagiato col loro entusiasmo tutti quanti fino all’ultima delle premiazioni. Veramente una festa è stata anche la cerimonia di premiazione, che ha visto i ragazzi delle scuole occupare il palco dove erano presenti, oltre agli organizzatori, i "partners" dell’iniziativa, a partire dal Comune con l’assessore Andrea Bortolamasi (che ha anche corso), poi la Fondazione di Modena con Valerio Zanni e Franca Bassoli per Coop Estense. A conti fatti, sono stati oltre 6.500 i partecipanti effettivi all’iniziativa, sicuramente il record assoluto almeno dal 2017, e la corsa si è svolta in piena sicurezza e senza problemi, grazie anche agli oltre 150 i volontari impiegati, ed. Corrimutina vede la compartecipazione nell’organizzazione degli enti di promozione sportiva, Croce Rossa Italiana e delle due società podistiche Atletica Ghirlandina ed Interforze. Il supporto informativo è garantito da Modencorre.it, portale di riferimento del podismo modenese e reggiano, sui cui si possono vedere e scaricare liberamente album fotografici e video. Un gruppo di lavoro ben rodato che ha retto all’impatto di un numero di partecipanti superiore a quello preventivato. Presenti anche gruppi podistici da fuori regione, che hanno approfittato dell’occasione per un veloce tour della città, e che sono rimasti colpiti dal clima di socialità e condivisione della manifestazione.

Giuliano Macchitelli