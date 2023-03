Corrono per i diritti 1500 donne "Pari opportunità, c’è tanto da fare"

di Stefano Luppi

In piazza Roma Luisa parte subito forte, Marzia invece il primo giro lo fa di passo e poi allunga per compiere i tre chilometri del percorso che per qualcuna sono diventati sei, ad "anello" passando per via Emilia e piazza Grande. E poi ci sono le amiche, le colleghe di lavoro, tante con il compagno o marito che guarda ai lati. Ieri sera poco prima dell’ora di cena il centro storico di Modena si è animato con 1500 donne di ogni età, dalle bimbe a signore con qualche anno in più, tutte impegnate in "Donne in Corsa" – come recita la maglietta blu che tutte indossavano – la camminata non competitiva che ieri era riservata appunto al gentil sesso. Questo è stato l’appuntamento più scenografico che ha caratterizzato l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna che a Modena prevede anche vari appuntamenti per tutto il mese di marzo. Ma la marea umana femminile in maglietta blu ieri è stata protagonista con questa bella corsa giunta alla sua decina edizione e ieri aperta davanti all’Accademia militare dall’assessore allo sport Grazia Baracchi e dal prefetto Alessandra Camporota. Nello spazio anche stand della polizia di Stato, della municipale e della Croce Rossa di Modena con tante donne in divisa a vigilare nell’area. "Tantissime donne di ogni età – dice l’assessore Baracchi – hanno risposto all’organizzazione di Uisp Comitato Territoriale Modena che ha organizzato la camminata e che vogliamo ringraziare. Tutte le 1500 magliette sono andate esaurite e così c’è questa bella occupazione pacifica del centro dove ognuna di noi corre o cammina con il suo passo. Tra i vari stand presenti anche l’associazione il Cesto di Ciliege che è impegnata nel sostegno globale alla donna colpita dal tumore al seno e anche per questo, in nome della socialità e dello sport, è ancora importante organizzare iniziative per l’8 marzo". Al fianco di assessore e prefetto la presidente Uisp Modena Vera Tavoni e l’organizzatore della corsa Maurizio Pivetti: "Ci venne questa idea importante – dicono – di fare camminare e correre le donne in occasione dell’8 marzo unendo lo sport con le attività sociali importanti in città. Ancora oggi le donne sono poco valorizzate anche se in tanti settori e professioni sono sempre più protagoniste. Lo diciamo senza retorica, ma questa è davvero la festa per stare insieme". Tra le iniziative importanti di ieri anche, al teatro Storchi, "Leggere Lolita a Teheran" con approfondimenti e testimonianze sui drammi che le donne sono costrette a subire in Iran.