Corropoli al Montombraro. Promozione, le incognite

In Promozione altro innesto in difesa per il Montombraro che ha chiuso con il 2002 Simone Corropoli dal Trebbo, ex Corticella e Funo. Lo United Carpi ha raggiunto l’accordo col difensore Agyemang Nana Hardy, classe ‘98 che può fare anche il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Modena, passando poi per Correggese, Casalgrandese, Bagnolese e Castellarano, fino alle ultime due stagioni trascorse a Fiorano. La Pieve riporta in granata il difensore Aymane Belfakir (2005).

In Seconda altri tre acquisti del Limidi: i difensori Francesco Mescoli (2006) dalla Solierese e Riccardo Marchetto (2004) dalla Virtus Cibeno e l’attaccante Lorenzo Battini (2005) dalla Cittadella Vis Modena.

GIRONI. L’incognita Spal è la mina vagante dell’estate dei campionati del Crer e un (probabile) ingresso in Eccellenza della società ferrarese appena esclusa dalla C sconvolgerebbe anche la geografica del campionato di Promozione coinvolgendo una squadra modenese, costretta a emigrare da sola nel girone "C". La Spal inserita nel girone "B" di Eccellenza prenderebbe il posto che ad oggi come quinta ripescata toccherebbe al Futura Fornovo Medesano vincente di Coppa. I parmensi resterebbero in Promozione e sarebbero inseriti nel girone "A", facendo scivolare una delle 7 reggiane nel girone "B" dove non ci sarebbe più posto per tutte e 10 le formazioni modenesi. Chi finirebbe nel girone "C" con ferraresi e bolognesi? Difficile dirlo. Guardando la cartina le candidate sembrano la Virtus Castelfranco o il Medolla San Felice.

d.s.