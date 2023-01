"Corruzione, per D’Errico niente aggravante mafiosa"

Sarà interrogato oggi dal giudice Felice D’Errico, il 57enne arrestato per corruzione dai carabinieri di Mantova nell’ambito dell’indagine Sisma che ha svelato un giro di tangenti per lavorare nei cantieri del cratere mantovano. D’Errico, casertano residente a Mirandola e titolare del consorzio Cires avrebbe, secondo l’inchiesta della Dda di Brescia, pagato 25mila euro all’architetto Giuseppe Todaro, nipote del boss della ’ndrangheta Antonio Dragone, istruttore tecnico esterno dei Comuni colpiti dal sisma. Il pubblico ufficiale 36enne di origini cutresi e residente a Reggiolo, gestiva i fondi della ricostruzione della regione Lombardia e avrebbe favorito imprenditori in cambio di denaro. Dieci gli arresti (5 in carcere, tra cui D’Errico, e 5 ai domiciliari): per alcuni degli indagati c’è anche l’accusa di favoreggiamento dell’associazione mafiosa. "Così non è per D’Errico – specifica il legale Luca Brezigar – Per l’imprenditore è caduta l’aggravante mafiosa ipotizzata dal pm. Dall’ordinanza inoltre non si evince che i soldi siano stati introitati da organizzazioni di stampo mafioso". L’avvocato spiega come le indagini non abbiano provato che Todaro lavorasse per conto della ’ndrangheta. "I suoi agganci al crimine organizzato sono riferibili solo alla parentela con Dragone". In particolare, l’impresario residente a Mirandola avrebbe pagato Todaro per velocizzare un appalto a Borgo Mantovano e gonfiare i contributi pubblici ottenendo indebitamente 200mila euro. Tra le accuse, anche quella di aver assunto fittiziamente i lavori in un cantiere nel Reggiano per agevolare Todaro, la cui impresa era esclusa dalla white list. "Lo scambio di informazioni tra enti e parti sociali può rappresentare un antidoto alle infiltrazioni – dice Cinzia Zaniboni, segretaria Filca Cisl Emilia Centrale - Vanno rilanciati gli osservatori provinciali sugli appalti pubblici e creati archivi dei professionisti verificando la loro storia lavorativa".