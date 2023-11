Corsa a sindaco, Italia Viva punta su Allegretti

Italia Viva di Carpi, espressione del partito di Matteo Renzi, scende ufficialmente in campo in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024. E fa un nome: Alberto Allegretti come candidato sindaco. L’apertura verso un accordo con il Pd potrebbe esserci, ma come affermano dal partito di Renzi, "se questo dovesse saltare, siamo disposti e pronti ad andare da soli con un nostro candidato". Sul punto interviene Claudia Cicolani, coordinatrice Italia Viva Carpi e Terre d’Argine.

Italia Viva è uno dei partiti che il PD ha consultato per costruire la coalizione di centrosinistra. Sarete della partita?

"Abbiamo parlato con grande franchezza con la segretaria cittadina del Pd, Daniela Depietri, e abbiamo condiviso che le candidature espressione del centro sinistra, di Riccardo Righi (attuale assessore) e di Giovanni Taurasi - le uniche davvero in campo, il resto sono chiacchiere - sono entrambe ottime, pur se possiedono profili diversi".

Tuttavia, nonostante questo giudizio avete detto che non parteciperete alle (ipotetiche) primarie di coalizione…

"Prima dell’estate ci avevano detto che sarebbero state a ottobre, poi a novembre e adesso pare siano slittate a fine febbraio. Noi abbiamo sempre sostenuto che la strada maestra da seguire a Carpi fosse un accordo su un nome e un programma da fare insieme agli alleati prima di Natale. Tuttavia, se il Pd non riesce a scegliere tra i suoi due candidati e vuole aspettare la primavera, magari per mettere in campo ulteriori nomi, allora anche noi facciamo altri ragionamenti".

Parliamo di programma: quali sono le vostre priorità?

"Questa città ha bisogno di rispondere a sfide importanti sui temi della sicurezza e dell’inclusione. Ha bisogno di mettere in campo soluzioni urbanistiche senza nascondersi dietro le difficoltà burocratiche. Soltanto per fare un esempio, non è possibile che gli studenti delle superiori (polo Peruzzi) siano ancora costretti ad attraversare la Tangenziale ‘a raso’, senza un sovrappasso ciclopedonale".

Elezioni 2024: si parla di una possibile candidatura di Centro di Alberto Allegretti, già vicesindaco della Margherita ai tempi della Giunta Campedelli e ora in Italia Viva…

"A nostro parere, è una delle personalità che sarebbe sicuramente in grado di rispondere ai bisogni di questa città, grazie alla sua esperienza amministrativa e ai buoni rapporti che intrattiene con la Regione. Ma è soltanto uno dei nomi sui quali stiamo ragionando e su cui cerchiamo convergenze. Il tempo stringe e non abbiamo intenzione di sprecarlo e perderlo".

Maria Silvia Cabri