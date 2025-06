Corsa al rettorato, Galli: "Spazio ai ricercatori e alloggi più economici"

Nella complessa partita che si sta giocando per la successore all’attuale rettore professor Carlo Adolfo Porro non poteva mancare una candidatura espressione delle aspirazioni della sede l’ateneo di Reggio Emilia, che ha calato nella contesa la professoressa Giovanna Galli, residente a Cavriago, docente di Economia e gestione delle imprese, ma soprattutto tra i fondatori e, a lungo, direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

Professoressa Galli come è maturata la decisione di candidarsi?

"La mia candidatura matura dalla volontà di sostenere una rinnovata crescita dell’Ateneo, che valorizzi le diversità e sia capace di esprimere la sua natura multidisciplinare come punto di forza nella ricerca, didattica e terza missione. Nuovi risultati possono essere raggiunti rafforzando la natura di istituzione pubblica, in un confronto costante col territorio, per essere co-protagonista dei percorsi di crescita culturale, economica e sociale. Al centro devono esserci le persone - docenti, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti - per promuovere un ambiente aperto al cambiamento, in cui ciascuno possa sviluppare appieno le proprie aspirazioni".

Quali saranno le sue priorità? "Io credo che occorra sostenere la ricerca, alimentando la crescita dei giovani ricercatori, con un impegno crescente nel finanziamento ‘interno’ dei gruppi emergenti, per garantire un alto profilo nazionale e internazionale di Unimore. Il secondo tema rilevante è rappresentato dall’offerta didattica e di alta formazione, che deve essere rafforzata e migliorata, attraverso la comprensione delle nuove e mutate esigenze di studentesse e studenti".

Come agirà per affermare il diritto allo studio?

"La popolazione studentesca, tutta, costituisce il nucleo su cui si basa lo sviluppo dell’Ateneo. Occorre quindi creare le condizioni per essere attrattivi e questo introduce anche il tema del supporto economico, con la revisione delle fasce di contribuzione studentesca per il primo e secondo livello di formazione, e con la disponibilità di borse di studio al merito, e con una migliorata capacità di servizio e il costante ‘aggiornamento’ delle nostre infrastrutture".

Cosa occorre a Modena e Reggio Emilia per essere città universitarie?

"Modena e Reggio Emilia possono diventare nel tempo città universitarie, migliorando nei tempi e nei modi la fruibilità delle nostre strutture, integrando i servizi attuali per far fronte a nuove richieste emergenti e, soprattutto, concertando tavoli territoriali che consentano di calmierare i costi di vitto e alloggio, anche con nuove soluzioni di housing universitario a sostegno della flessibilità e velocità nei tempi di accesso e uscita. Aggiungo l’importanza di attività complementari allo studio (sport, cultura e relazione) e forme di coinvolgimento nella nostra comunità ulteriori rispetto a quelle disponibili ora".