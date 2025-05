Corsa alla segretaria Pd. Pressioni sui candidati: "Trovate un accordo, serve il nome unitario"

Chissà se Marco Forghieri in versione cardinale Parolin alla fine farà confluire i suoi voti su Diego Lenzini per accelerare la fumata bianca. Certo è che all’interno del partito trapela la pressione a cui sono sottoposti in questi giorni i due candidati alla segreteria cittadina per trovare un accordo e individuare una figura unitaria che eviti lacerazioni da qui in avanti. Tradotto: è in corso una verifica per capire se Forghieri abbia voglia di fare un passo indietro per lasciare la scena a Lenzini, ormai lanciatissimo e a quanto pare con il vento dei numeri in poppa. Pervenire al candidato unico o unitario (non è la stessa cosa) è importante non tanto perché la divisione increspa l’immagine di ortodossia che il partito modenese desidera sempre proiettare all’esterno e al suo interno (dopo la vicenda degli otto candidati alle amministrative sarebbe velleitario). Ma perché un’aspra battaglia per la segreteria cristallizzerebbe le cordate anche oltre l’attuale congresso. Fino alle candidature per il Parlamento nel 2027 e per il sindaco nel 2029 qualora Mezzetti non si ripresentasse.

I due si vedranno a breve. La sintesi nel caso riguarderebbe contenuti e composizione della futura segreteria. Sulle mozioni Forghieri ha già detto in un’intervista che gradirebbe "una più corretta dialettica tra partito, gruppo consiliare e giunta, e una netta separazione tra partito e giunta". Tra i suoi avversari c’è chi vi ha letto il tentativo di depotenziare Lenzini, un modo per dire più velatamente: ‘Se Diego vuol fare il segretario non può fare anche il capogruppo”. Tanto che lo stesso Lenzini l’altra sera al Vibra ha ritenuto necessario puntualizzare che "ho sentito che il gruppo consiliare e il partito devono essere cose separate e non necessariamente con le stesse posizioni. La penso in maniera diametralmente opposta: pensate davvero che se il partito e il gruppo consiliare dovessero avere posizioni contrapposte su un tema la città capirebbe? O passerebbe il messaggio di un partito debole e di tanta confusione? Il partito è e deve essere uno solo". Quanto alla segreteria, se Lenzini – sostenuto tra gli altri da Muzzarelli, Costi, Poggi, Venturelli – diventerà l’unico candidato serviranno solidi contrappesi al suo fianco che rappresentino anche l’altra parte: Forghieri è appoggiato da Bortolamasi, Maletti, Ludovica Ferrari, Sabattini. Personalità che hanno interesse a esprimere rappresentanti nella cabina di regia. Ma su questo Lenzini ha già avvertito giovedì sera al Vibra che non accetterà tentativi di commissariamento (da parte di chi pensa che coltivi ambizioni future ndr): "Nella segretaria ogni membro dovrà mettere lo stesso impegno che ogni giorno vediamo nei volontari nel tenere aperti i circoli e nel lavorare alla festa. Non abbiamo bisogno del Cencelli, ma di persone che abbiano ambizione di fare".