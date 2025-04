Corsa alla segreteria Pd, Lenzini: "Allargare il numero degli iscritti. Resto capogruppo? Decide il partito"

Dopo l’ufficializzazione, Diego Lenzini annuncia per l’8 maggio alle 20.30 al Vibra di viale IV Novembre la presentazione della sua candidatura a segretario cittadino del Partito Democratico per avviare il dibattito tra i circoli. Sfiderà Marco Forghieri.

Lenzini, chi ha manifestato fino ad oggi sostegno alla sua candidatura? "Ci sono iscritti, militanti, consiglieri comunali, di quartiere, segretari di circolo: coloro che ogni giorno garantiscono sedi aperte, banchetti per strada e proposte per la città".

C’è qualche big del partito che le ha già espresso il suo endorsement, per esempio Gian Carlo Muzzarelli, Fabio Poggi, Maria Costi? "Il Partito Democratico è una grande comunità con una dirigenza diffusa che va oltre i riferimenti principali. È tempo di uscire da logiche superate e di dare centralità a tutte le persone che vivono il partito, che abbiano o meno incarichi. Il PD è la comunità in cui sono cresciuto e con la quale ho condiviso anni di politica e di attivismo e saranno loro a dire se posso essere un buon segretario. Certo, auspico che ci siano anche i cosiddetti ’big’ e sarò grato a loro come a ogni altro componente della nostra comunità che vorrà darmi fiducia".

Pensa che il partito in questo momento, come ha lasciato intendere Forghieri, sia troppo schiacciato sulle posizioni del sindaco? "Non schiacciati o contro qualcuno, ma un partito sempre attivo e aperto per analizzare problemi e bisogni ed elaborare proposte. Il Partito Democratico è fortemente radicato nel territorio e fra le persone, ascoltando e facendo proposte, dai banchetti al lavoro in Consiglio comunale e in giunta. Ha raccontato la sua visione di città e di Paese e sta lavorando per realizzarla, e gli elettori lo hanno premiato con il 49% all’ultima tornata elettorale. Col sindaco e la giunta si parla di politica e di Modena 24 ore su 24 e si lavora per migliorare la vita dei modenesi".

Con la giunta nel recente passato ci sono stati però motivi di frizione. "Ogni qualvolta le visioni non dovessero essere sovrapponibili, si troverà la sintesi per il meglio della città. Questo fa un partito".

Quali sono i due punti qualificanti della sua mozione che descrivono meglio l’idea di partito che hai in mente? "Lo dico con due parole chiave che riassumono la forza del PD: comunità e coraggio. Comunità politica sempre più forte e coinvolta nelle decisioni e sempre più ampia, capace di rappresentare generazioni e lavori diversi. Un partito che sappia dare risposte coraggiose e innovative ai bisogni delle persone, che metta al centro la giustizia ambientale e la giustizia sociale, il lavoro dignitoso e di qualità, il sostegno alle imprese, il diritto alla casa per tutti e la sanità pubblica e universale; che sappia leggere i cambiamenti profondi della società e metta al centro la dignità delle persone".

In che modo si possono coinvolgere meglio gli iscritti? "In questi anni ho girato il partito in lungo e in largo, prima come vicesegretario e nell’ultimo anno ancora di più come capogruppo, facendo tantissimi incontri, ma abbiamo bisogno di strutturarci meglio per rendere tutto più semplice, naturale ed efficace anche con nuovi strumenti. È però importante allargare anche il numero degli iscritti".

Come fare? "Vogliamo essere un partito che rappresenti di più generazioni diverse, lavori e professioni e che possa essere sempre più rappresentativo della città. Cercandoli anche e soprattutto in quelle categorie che il Partito Democratico rappresenta meno".

Capogruppo-segretario in caso di vittoria, non è troppo? "Io sono al servizio della mia comunità. Ci sarà un congresso lì il partito si esprimerà e deciderà anche su questo. Da parte mia, massima disponibilità e impegno a fare il meglio".