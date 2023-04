Corsa con l’Accademia "Il ricavato della ’gara’ all’Hospice oncologico"

di Valentina Reggiani

Torna anche quest’anno Modena di Corsa Con L’Accademia, iniziativa patrocinata dal Comune e dal Coni Emilia Romagna, in collaborazione con Bper Banca e con il supporto tecnico della Società Sportiva "La Fratellanza 1874" e del "Comitato Podistico Modenese". La 27ª Edizione della manifestazione podistica amatoriale non competitiva a carattere ricreativo ludico-motorio si svolgerà domenica, con partenza da Piazza Roma alle 9.30 ed arrivo in Piazza Roma. "Sono previsti due percorsi, uno di 4 Km e l’altro di 10 Km, che si svilupperanno lungo le strade e le piste ciclabili di Modena – come spiega il colonnello Elio Manes, Comandante del Reggimento Allievi –. Speriamo in una partecipazione di massa: è un’attività benefica i cui proventi verranno devoluti alla fondazione Hospice Modena. Ancora una volta quindi lo sport e la solidarietà ‘corrono’ insieme ai nostri allievi".

Le iscrizioni erano attive all’ingresso dell’Accademia già dal 24 aprile e ogni pomeriggio è possibile andare in piazza Roma per iscriversi. Per i ritardatari o chi decide l’ultimo momento di partecipare, il 30 aprile ci sarà una tenda dove ci si potrà iscrivere al costo di due euro.

Il colonnello spiega come quella di domenica sia una manifestazione a cui è molto legato. "È un evento a cui tengo particolarmente – sottolinea - perché nel 1995, quando è stata fatta la prima edizione, ero allievo e oggi nel 2023 sono il Comandante del reggimento allievi e mi trovo a partecipare a questa edizione con tutto il reggimento allievi dietro di me. Una circostanza significativa, che va a suggellare il bellissimo legame che c’è tra Modena e l’accademia". Il ricavato della manifestazione sarà appunto interamente devoluto per la realizzazione di una casa che potrà ospitare malati oncologici e gravi, ovvero l’Hospice Modena. "Ad ogni iscritto verrà data una maglietta di colore bianco, rosso e verde ovviamente per richiamare il tricolore oltre al pacco gara. Ovviamente – conclude il comandante – parteciperanno tutti gli allievi ed ogni battaglione avrà un colore diverso della maglietta".

Questa simbologia, che sfocia nella bandiera tricolore, sarà visibilissima durante la cerimonia, alle 8.30, dell’alza bandiera. Chi si sveglia un po’ prima può fermarsi lì e fare l’alzabandiera con noi, con l’inno nazionale intonato dagli allievi. Al termine della cerimonia, saranno premiati dalle autorità i primi trenta gruppi sportivi più numerosi e i tre gruppi scolastici col maggior numero di iscritti. Speriamo che il tempo ci accompagni e accoglieremo tutti i modenesi che vorranno venire a farci compagnia