Corsa con l’Accademia. Serpentone tricolore per le vie del centro. Oltre 3mila partecipanti

Un’altra edizione archiviata con successo, la 29esima, per ’Modena di corsa con l’Accademia militare’. Un format rodato, per questa gara podistica non competitiva aperta a tutta la città, alla sua prima esperienza, però, di sabato per consentire la partecipazione alla festa anche delle altre Accademie militari italiane che nel corso della settimana si erano sfidate in varie discipline sportive. Hanno così avuto modo di vedere Modena in un’occasione speciale gli allievi della Accademia Navale di Livorno, Aeronautica di Pozzuoli e della Guardia di Finanza di Bergamo, scuole alla fine premiate insieme ai gruppi più numerosi. Qualche dubbio della vigilia sulla partecipazione nella giornata inusuale di sabato, con scuole e negozi aperti, è stato prontamente fugato da una piazza Roma piena delle maglie tricolori degli atleti e dei cadetti schierati. Prima della partenza podisti e cadetti hanno assistito alla suggestiva cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’esecuzione dell’inno di Mameli da parte della banda cittadina Andrea Ferri. Dopo il via sono stati tantissimi gli allievi, inquadrati in plotoni, che hanno dato il ritmo alla corsa con i loro canti, mischiati ai ’runners’ di ogni livello. Tanti, e ben graditi, sono stati anche i ragazzi delle scuole che hanno vivacizzato la mattinata di sport.

Senza alcuna pecca poi l’organizzazione che ha gestito bene ogni aspetto ed ogni incrocio. L’intero ricavato delle iscrizioni, pari a 9.180 euro, è stato donato all’associazione di volontariato ’Amici del Cuore’, attiva a Modena dal 1993 nella lotta alle malattie cardiocircolatorie. E’ un importante contributo che verrà utilizzato soprattutto per la formazione del personale. ’Modena di corsa con l’Accademia’ è un’iniziativa ormai nel cuore dei modenesi, al pari di Corrida e Corrimutina, come dimostrano gli oltre 3.000 atleti (e non) che hanno corso sui due tracciati di 4 e 10 km, in massima parte per le vie del centro storico, nobilitati dal sempre emozionante attraversamento del cortile d’Onore del Palazzo Ducale. Questo edificio ha una storia plurisecolare al servizio delle scuole militari: l’Accademia, con sede nel Palazzo Ducale, entrò in funzione nel 1757 col nome di Accademia e Conferenza di Architettura Militare. L’Accademia militare dell’esercito italiano tornò a Modena con il 3º Corso ordinario nel 1947.

Vari i riconoscimenti che sono stati assegnati al termine dell’evento, tra cui alla scuola San Carlo come gruppo scolastico più numeroso insieme al Cattaneo. Mentre per i militari è stato premiato il 1º arrivato del personale del quadro permanente dell’Accademia militare (Ten.Col. Tommaso Di Prima) e il 1º arrivato degli Ufficiali Allievi (S.Ten. Malfatto). Infine, la partecipante più giovane premiata è stata una bimba di 5 mesi. Grande è la vicinanza dei modenesi all’istituzione militare (presente il sindaco Mezzetti), certamente stimolata anche da questo genere di iniziative oltre che da altri momenti di condivisione. Ed ora l’impegno è festeggiare in grande, magari con qualche novità, l’edizione del trentennale.

Giuliano Macchitelli