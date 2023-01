"Corse notturne, bene l’uso dei taxi ma attivare presto anche i bus"

"La sperimentazione del taxibus serale sta funzionando. Al momento i dati non evidenziano la necessità di dover passare a forme di trasporto tradizionali attraverso gli autobus". Tema sentito soprattutto in chiave potenziamento dell’idea di ‘città universitaria’, da più parti era cresciuta la richiesta di valutare la possibilità di organizzare corse serali e notturne dei bus per rendere sempre più completo e attrattivo il servizio. Il taxi-bus serale attivo da settembre – come concordato da Comune, Amo e Seta – ha previsto l’aggiunta di 16 piazzole alle 4 già esistenti ed è rivolto per adesso solo agli abbonati Seta: il monitoraggio sta consentendo di individuare le tratte più richieste in modo da effettuare aggiustamenti per poi passare, nelle intenzioni, "all’estensione anche ai non abbonati".

Le richieste ci sono, spiega il presidente di Seta Antonio Nicolini, "e il servizio allo stato attuale riesce a soddisfare la domanda. Considerando che dobbiamo razionalizzare al massimo le risorse, al momento la sperimentazione ci dice che non occorre passare a forme di trasporto tradizionale con i bus. Poi è chiaro che siamo disponibili a modificare l’offerta qualora dovesse cresce la domanda di trasporto notturno in città".

Un invito per esempio ad affiancare quanto prima al taxi-bus anche alcune linee di autobus notturno arriva dalla responsabile ’Città universitaria’ del Pd Anna De Lillo: "La sperimentazione del Taxi Bus notturno è il progetto che si è riusciti a realizzare con le risorse a disposizione in un momento in cui il caro carburante ha complicato notevolmente la situazione economica". In un periodo di enorme crisi "oltre a puntare all’innovazione, è necessario assicurarsi che l’emergenza del carburante non metta a repentaglio i servizi ordinari".

È tuttavia "evidente – prosegue – che il percorso non sia terminato e che l’obiettivo conclusivo del progetto sia il raggiungimento di una copertura anche serale di alcune linee nevralgiche della città, tramite i mezzi tradizionali di trasporto pubblico locale. Il Taxi Bus notturno è una sperimentazione certamente utile, che va portata avanti per comprendere meglio l’effettiva richiesta del trasporto serale dei cittadini modenesi, e lo sarà ancora di più quando verrà esteso anche agli utenti non abbonati a Seta, permettendo una visione globale della reale necessità". Per consentire a Modena di essere sempre più una città green e a misura di studente, è "però indispensabile che tutti gli universitari e, più in generale, tutti gli utenti possano disporre di un servizio di trasporto pubblico attivo anche nella fascia oraria serale".

g.a.