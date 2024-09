Corse saltate e mezzi strapieni. L’azienda: "Colpa della pioggia". Il sindacato: sciopero il 5 ottobre

Corse saltate, autobus strapieni, ritardi. Primi giorni di scuola da dimenticare per gli studenti e per il trasporto pubblico ’travolto’ dal maltempo. Da Seta tuttavia ribadiscono che "in questi primi giorni di orario scolastico il servizio è stato erogato secondo il programma previsto: sia sulla rete urbana di Modena sia su quella extraurbana le corse sono state effettuate regolarmente senza registrare particolari problemi imputabili a carico dell’organizzazione del servizio. Come tutti gli anni, nelle prime settimane di lezione gli orari di entrata ed uscita di molti istituti scolastici risultano essere provvisori: si stanno quindi determinando temporanei disallineamenti fra l’orario di ingresso-uscita degli studenti e gli orari programmati delle corse, che invece sono stati predisposti in funzione degli orari definitivi di lezione comunicati dagli istituti scolastici nel corso dell’estate". Eventuali disagi in tal senso "sono quindi destinati con gradualità a risolversi con l’adozione dell’orario definitivo delle lezioni in tutti gli istituti di istruzione, ed è quindi opportuna la collaborazione di tutte le parti interessate per arrivare a definire le migliori soluzioni". Altro elemento di criticità è rappresentato dal maltempo: "Quando piove il traffico va regolarmente in tilt, compromettendo così anche la regolarità del servizio di trasporto pubblico".

Intanto c’è fibrillazione tra gli autisti. Per oggi è annunciata una mobilitazione di Usb Lavoro Privato per rivendicare ’Salario, Sicurezza e Diritti’, temi centrali su cui si basa la piattaforma di rinnovo contrattuale che la sigla sindacale ha presentato alle istituzioni ed associazioni datoriali. "Dopo i primi giorni di inizio del servizio scolastico, il bilancio del taglio delle corse sull’intero territorio modenese risulta disastroso. L’agenzia per la Mobilità di Modena e Seta devono rispondere di gravi disservizi: i turni sono stati compressi per risparmiare il massimo degli autisti, con tabelle di marcia dove risulta complicato o impossibile rispettare i tempi di marcia". Anche Orsa Trasporti esprime "profonda preoccupazione e indignazione per le ripercussioni che il taglio delle corse sta portando ai cittadini e ai lavoratori, un taglio che avevamo ampiamente previsto avrebbe provocato forti disagi. I tempi di percorrenza troppo ristretti e la quasi totale assenza di soste cuscinetto ai capolinea stanno rendendo il servizio inefficiente e insostenibile. Siamo pronti a mobilitarci e intraprendere ogni azione necessaria per tutelare i diritti dei lavoratori e contribuire a un servizio che risponda realmente alle esigenze della comunità. Per questo chiediamo a tutti i lavoratori di unirsi al nostro sciopero di 24 ore del 5 ottobre e alla cittadinanza di essere solidali con la nostra vertenza".

g.a.