Corsi di formazione metalmeccanica a Castelfranco: oltre 260 iscritti ad Atlantic Academy

Si è svolta ieri mattina a Castelfranco l’inaugurazione ufficiale di Atlantic Academy alla presenza, tra gli altri, di Christian e Michele Storci, presidente e vice presidente di Atlantic Fluid Tech, del presidente della Regione Stefano Bonaccini e dei sindaci di Castelfranco Emilia e San Cesario, Giovanni Gargano e Francesco Zuffi. Atlantic Academy, accademia erogatrice di corsi di formazione metalmeccanica, nasce nel dicembre 2021 e si rivolge a privati, aziende, agenzie per il lavoro e associazioni di categoria. Da marzo 2022 a luglio 2023 (l’academy è infatti già attiva da mesi, ma il taglio del nastro è avvenuto appunto ieri) sono stati 23 i corsi effettuati, di cui: 12 di montaggio meccanico, 8 sulle macchine utensili e 3 di collaudo professionale. In totale sono stati 268 i corsisti iscritti, con una percentuale di donne superiore agli uomini. Sono invece 242 le persone che sono state assunte alla fine dei corsi, 75 delle quali direttamente all’interno del gruppo Atlantic Fluid Tech, specializzato nella realizzazione, assemblaggio e collaudo di valvole oleodinamiche finite e circuiti integrati. "Per garantire alle aziende una crescita solida – ha sottolineato Christian Storci, presidente di Atlantic Fluid Tech – occorre preparare buone basi". Bonaccini ha aggiunto: "Oggi la formazione professionale non ha un inizio o una fine; è una necessità permanente per lo sviluppo del territorio". m.ped.