"Corsi di musica a Maranello: al Flauto Magico riprendono le lezioni"

Il 25 settembre riprendono i corsi di musica che il Flauto Magico propone presso il Centro giovani in via per Vignola a Maranello. Le iscrizioni si raccolgono giovedi e venerdi presso il Centro Giovani di Maranello dalle 17,30 alle 19,30 e dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00 presso la Casa della Musica in via Monsignor Cavazzuti, 15 a Formigine. Il Flauto Magico è una scuola di musica riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna che nel 2023 festeggia 30 anni di attività, il riconoscimento e quest’anno, tra l’altro ha siglato una convenzione con l’Ausl di Modena in cui vengono riconosciuti i corsi di musicoterapia già avviati da anni e dedicati ad utenti con disabilità o con deviazioni dallo sviluppo normo-tipico che altrimenti non potrebbero fare questa esperienza.