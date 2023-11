Corsi mirati per imparare a usare il pc

Dai concetti essenziali (’Cos’è il pulsante start’) fino alla posta elettronica e alla navigazione su internet, passando per l’identità digitale Spid. È dedicato a chi non ha mai acceso il computer il nuovo corso gratuito di informatica di base organizzato dalla Palestra digitale - MakeItModena. Sono tre, in particolare, e si articolano tra novembre e dicembre le edizioni in cui si sviluppa la proposta di alfabetizzazione digitale e informatica nella struttura comunale di strada Barchetta 77. Ci si può iscrivere collegandosi al sito web www.comune.modena.itmakeitmodena.

Il corso di computer si concentra, in particolare, sugli elementi fondamentali dell’informatica e si svolge in quattro incontri di 90 minuti, per complessive sei ore; le lezioni prendono il via dal funzionamento degli applicativi per arrivare fino alla posta elettronica. Alcuni focus riguardano i browser per la ricerca sul web, le piattaforme per la video-conferenza e i servizi digitali tra cui, appunto, il Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Tre i percorsi disponibili per le persone interessate a iscriversi: due al mattino in orario 10-11.30 (da martedì 14 a venerdì 24 novembre e da lunedì 27 novembre a mercoledì 6 dicembre) e uno al pomeriggio nella fascia 14.30-16 (da lunedì 27 novembre a giovedì 7 dicembre). Informazioni anche al telefono, al numero 059 2034105