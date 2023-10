Corsi superiori sull’energia green

ITS Emilia Romagna informa che sono in partenza i nuovi corsi tecnici superiori 2023-2025 organizzati dalla Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna, che riunisce le sette Fondazioni ITS della Regione Emilia Romagna! Si tratta dell’offerta biennale della Rete politecnica, finalizzata a formare Tecnici in grado di inserirsi nei settori strategici del nostro sistema economico-produttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche. Le opportunità formative sono caratterizzate da una forte collaborazione con il mondo aziendale, per consentire ai partecipanti di alternare momenti formativi in aula e periodi di formazione pratica sul lavoro! I percorsi ITS durano 2 anni, per un totale di 2.000 ore, che ne includono 800 di stage, si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e, per iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso.

A conclusione del percorso, previa verifica finale, rilasciano un diploma di Tecnico superiore valido a livello nazionale, che consente l’accesso ai concorsi pubblici e all’università, corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche. Ben 56 percorsi tecnici superiori partiranno in Emilia-Romagna, 14 con sede in provincia di Modena nei seguenti settori: Nuove tecnologie della vita Biomedicale; Tecnologie delle industrie creative; Territorio, costruzioni ed energie rinnovabili; Meccanica, meccatronica, motoristica, packaging. Tutte le informazioni sui singoli corsi e le iscrizioni sono disponibili sul sito itsemiliaromagna.it