Corsia preferenziale allagata. Fd’I: "Intervento solo dopo il danno"

"Siamo davanti all’ennesimo episodio, denunciato da tempo da Fratelli d’Italia ed inascoltato dal Pd, che si poteva tranquillamente evitare. Come sempre a Modena si interviene solo dopo che il danno diviene irreversibile", commenta così l’allagamento della corsia preferenziale di ieri mattina Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "Era il cinque ottobre quando Fratelli d’Italia segnalava la grave situazione di deterioramento del cemento in cui versava la preferenziale che va da piazzale Risorgimento fino alla zona del Tempio e proprio per questo motivo il fatto che oggi sia stata chiusa a causa di un allagamento che ha, di fatto, sbriciolato il cemento non ci sorprende affatto. In quella data evidenziavamo anche il rischio in termini di sicurezza che ogni giorno gli autisti correvano guidando con la difficoltà di evitare un susseguirsi di buche".