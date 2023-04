Corsini si racconta: "Parigi, Roma e... Berlinguer"

di Stefano Luppi

"Io e il mio compagno Serge Nicolai, anch’esso nel mondo del teatro, facciamo numerose cose: siamo una coppia moderna con figli che si inventa ogni giorno. Vivo a Parigi, ma non ho certo eliminato i legami con la mia Modena, dove vengo appena posso a trovare i miei genitori: non dimentico che la città mi ha permesso di apprendere i primi rudimenti per cavalcare il mio sogno. Il teatro e il cinema". Olivia Corsini, attrice e regista 44enne, nata appunto sotto la Ghirlandina vive da due decenni a Parigi dove con Serge ha aperto una compagnia chiamata ’Wild Donkeys’ (asini selvatici) con cui ha portato anche spettacoli al Festival Vie e film alla Truffaut anni fa. Oggi Corsini è nei cinema con il film ’Quando’ di Walter Veltroni che vede oltre ai protagonisti Neri Marcorè e Gian Marco Tognazzi l’attrice modenese nel ruolo di Flavia, la ragazza di Giovanni (Marcoré) che si risveglia dopo 31 anni di coma.

Olivia, chi è Flavia in Quando? "Ho recitato la parte della fidanzata di Giovanni che va in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984 e si risveglia oltre tre decenni dopo in un mondo ovviamente completamente cambiato anche se lui tenta di recuperare i vecchi affetti. Io, però, nel frattempo sono divenuta la moglie del migliore amico di NeriGiovanni, ossia Tognazzi".

Come l’ha scelta Veltroni?

"Mi aveva vista in un cortometraggio di Emanuele Aldrovandi, autore reggiano, e mi ha contattato".

Com’è stato il set del film? "Abbiamo girato a Roma ed è stata una esperienza molto interessante, l’atmosfera sul set era armoniosa e ho adorato Marcorè e gli altri colleghi. Abbiamo riso molto, un ambiente piacevole e allegro: per me anche di più perché ho potuto tornare a recitare in italiano. I legami con l’Italia sono forti".

Torna spesso a Modena?

"Appena posso torno con la famiglia, d’estate e sempre per le vacanze di Natale. Ci tengo alle mie radici e poi mio figlio Olmo, che parla italiano, qua ha i suoi nonni".

Come è giunta a Parigi?

"Sono giunta qua nel 2002 per partecipare a uno stage con la compagnia Théatre du Soleil, un gruppo di artisti rinomato a livello mondiale. Con mia grande sorpresa e felicità mi chiesero di restare. È stato uno dei primi sogni realizzati, visto che con la compagnia ho girato il mondo recitando anche in Italia, a Roma a esempio. Nel 2013 però avevo voglia di fare altro, cinema e regie teatrali e per questo oggi con il mio compagno abbiamo la nostra compagnia che nel nome ricorda gli asini selvaggi, un animale molto molto intelligente che non fa nulla se non è consono alla sua natura".

Torniamo a Modena, agli inizi di carriera...

"Già a 14-15 anni capii che volevo fare teatro e per fortuna lì c’era Pietro Valenti: a Ert e a teatro Drama feci tanti stage, c’era innovazione e avanguardia. Proprio a Ert ebbi, a 18 anni, il mio primo contratto e quando incontro Valenti gli dico che devo a lui l’apertura dello sguardo che penso di avere".

Oggi cosa sta facendo?

"Lavoro a un adattamento teatrale di racconti del grande scrittore e poeta americano, scomparso alla fine degli anni ’80, Raymond Carver".