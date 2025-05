Corso Canal Chiaro, carabiniere fuori servizio salva con defibrillatore uomo colto da malore

Modena, 3 maggio 2025 – Carabiniere fuori servizio salva la vita ad un 53enne con pregresse patologie cardiache, colto da malore in corso Canal Chiaro. Il militare dell’Arma, un sottufficiale in forza al comando di Modena, è infatti intervenuto utilizzato un defibrillatore pubblico, donato dall’associazione ‘Beppe Loschi nel cuore’, che porta il nome di un medico solierese scomparso prematuramente nel 2019 a soli 37 anni, a causa di un improvviso cedimento cardiaco. Il carabiniere fuori servizio si è subito attivato, individuando grazie all’app Dae Responder 118 il defibrillatore. Nel frattempo è stato allertato il 118. Il 53enne, commerciante con pregresse patologie cardiache, ha ripreso conoscenza: trasportato all’Ospedale di Baggiovara, sempre a Modena, è stato preso in carico in pronto soccorso e presso il reparto Utic, dove rimarrà ricoverato. È fuori pericolo.