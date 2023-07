Corso Canalchiaro Avanzano i cantieri La voce dei negozianti: "Così ci penalizzano"

di Giorgia De Cupertinis

Qualcuno sembra come "ingabbiato" dalla rete rossa, in ostaggio tra polvere ed escavatori. Qualcun altro invece, appena fuori dalla porta d’entrata, attende con pazienza, seguendo passo dopo passo l’iter dei lavori: i cantieri lungo corso Canalchiaro non sono una novità, ma dietro le vetrine e i banconi dei bar, c’è chi non intende in alcun modo nascondere o minimizzare i disagi.

Patrizia Bettelli si guarda intorno e alza le mani, immortalando con lo sguardo "uno scenario che, a noi commercianti, ci penalizza e non poco – afferma –. La porzione di strada qui davanti è come se fosse diventata un magazzino: parliamo di una situazione che in questo modo si riversa direttamente sulla clientela e sui loro spostamenti, e questo purtroppo è una conseguenza inevitabile. Siamo una sanitaria, è vero, e quindi chi ha bisogno degli articoli che vendiamo, trova comunque il modo di raggiungere il nostro negozio, o con le unghie o con i denti. Ma questo non cambia il fatto che i disagi non siano pochi".

Fa eco Filippo Favuzza, che da da dietro il bancone del suo bar, snocciola l’elenco di criticità che "i cantieri comportano. Quando ci sono questi tipi di lavoro, purtroppo è normale che i disagi coinvolgano anche l’aspetto legato alla clientela: è vero, un domani che la strada sarà completata, saremo avvantaggiati, ma ora come ora dobbiamo fare dei sacrifici. Per fortuna, grazie al portico, le persone riescono a passare lo stesso davanti al bar, ma a rappresentare un problema sono soprattutto la polvere e il rumore".

Non è finita. "Praticamente, è come avere di fianco un martello pneumatico – continua – : come già ribadito, stiamo parlando di interventi utili e necessari, ma i vantaggi arriveranno tra un bel po’ di tempo". Tra i commercianti, a lasciare interdetti è anche il riassetto della sosta (della durata di un anno) nel tratto già riqualificato di corso Canalchiaro, da piazza Grande a via Dei Servi: l’intervento di modifica alla segnaletica - che punta a liberare, il più possibile, il tratto dalla presenza di auto parcheggiate almeno in orario diurno – ha infatti già sollevato i primi dissensi, seppur non manchi anche chi preferisca "fare un sacrificio in più oggi per ottenere un miglior risultato domani".

È questa, infatti, la filosofia di Daniele Carboni, proprietario di un negozio di abbigliamento in corso Canalchiaro. Perché se "i cantieri non sono sempre facili da digerire, soprattutto per il rumore che comportano, come spesso accade al mattino, la bellezza di Modena deve essere una priorità – precisa Daniele – e abbiamo visto come i primi cantieri abbiano apportato importanti e notevoli modifiche: non vediamo l’ora che i lavori siano terminati anche in questo tratto di strada. L’unica cosa su cui bisognerebbe riflettere ancora è il tema dei parcheggi: i residenti meritano di essere ascoltati con più attenzione".

Lamentano "tempi piuttosto lunghi" invece, Cristina Morotti e Roberta Sghedoni. "Dovrebbero al contrario approfittare del bel tempo, per accelerare un po’ – spiegano –. Allo stesso tempo, polvere e rumore non mancano e soprattutto il frastuono rappresenta una delle criticità più fastidiose".