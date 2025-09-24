Corso di difesa al Tempio: "Non conta solo la tecnica . Riconoscere il pericolo"

In una delle zone più fragili e a rischio sicurezza di Modena, quella attorno a via Piave e alla Zona Tempio, prende il via un’iniziativa che va ben oltre il semplice apprendimento di tecniche marziali: un corso di difesa personale pensato per affrontare il senso diffuso di insicurezza e restituire potere e consapevolezza ai cittadini.

Organizzato all’interno del progetto ’Via Piave e Dintorni’ e basato sull’antica arte marziale del Brunei Silat Suffian Bela Diri, il corso si articola in otto incontri (tre teorici e cinque pratici) e si terrà presso le Fabbriche Binarie a partire dal 2 ottobre.

A spiegare la filosofia del corso è Andrea Trancuccio, istruttore professionista con una lunga esperienza nel campo della sicurezza privata e formatore in ambito educativo: "La difesa personale non è una tecnica, ma la conoscenza di sé: del proprio corpo, della propria psicologia, dei segnali del pericolo", afferma. "Se non so riconoscere l’aggressione che sto subendo, è quasi impossibile che io riesca a reagire nel modo giusto. Il nostro approccio è diverso dagli altri: puntiamo prima di tutto sulla parte mentale e strategica".

Il corso prevede una formula ben strutturata: due ore per ogni lezione, di cui trenta minuti dedicati alla teoria e alla strategia psicologica, seguiti da 45 minuti di pratica fisica e da un momento finale di confronto emotivo. "Spesso si sottovaluta quanto sia importante la preparazione mentale. Riconoscere in anticipo un pericolo è già un enorme vantaggio", prosegue Trancuccio.

La scelta di realizzare il corso proprio in Zona Tempio non è casuale: "Abbiamo registrato un aumento significativo di episodi gravi: aggressioni fisiche, rapine, tentati stupri, violenze domestiche. Molti di questi non vengono nemmeno denunciati. Grazie al lavoro dell’associazione di Gloria Marinelli e alla collaborazione con le forze dell’ordine, abbiamo deciso di intervenire direttamente sul territorio", spiega.

Il corso è aperto a tutti, con una particolare attenzione rivolta alle donne e a chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità. Esperienze passate hanno visto partecipare anche persone con disabilità, comprese persone in carrozzina. La parte teorica include anche interventi legali, con avvocati che illustreranno cosa rientra nella legittima difesa e quali sono le conseguenze legali di un’aggressione.

"L’obiettivo è far capire che ci si può difendere anche solo verbalmente", conclude Trancuccio. "Viviamo in un tempo in cui la violenza è sempre più accettata come normale, in cui i giovani reagiscono con aggressività anche verso le autorità. Serve educazione, consapevolezza e formazione".

Le iscrizioni sono in corso, con tesseramento e assicurazione obbligatoria presso il Chiosco ex Casa del Rider in Piazzale Natale Bruni. È richiesto il certificato medico sportivo.

L’iniziativa è sostenuta dalle associazioni Cassetto dei sogni al quale aderisce Trancuccio e Piave e Dintorni.