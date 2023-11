Corso di difesa aperto a tutti al palazzetto

Il tema è purtroppo quanto mai attuale, specialmente alla luce di quanto accaduto durante questi ultimi giorni con l’uccisione della giovane Giulia di 22 anni, che porta a 105 il numero dei femminicidi negli ultimi undici mesi. A Zocca, il 27 novembre, in Piazza dei Martiri, alle 10,30, sarà il prologo di un corso gratuito di difesa personale aperto a tutta la cittadinanza, maschile e femminile. Seguiranno otto lezioni (la prima la sera del 27), che si terranno tutti i lunedì dalle 20,30 alle 21,30, nella palestra delle scuole medie e da gennaio nel Palazzetto dello Sport. L’iniziativa fa seguito all’evento in calendario per il 25 novembre, alle 20,45, in sala consiliare, dal titolo "Che genere di sport? Differenze di genere e prevenzione della violenza nello sport e con lo sport", a cura delle società sportive locali ASD Tian long e Istituto Wushu Piccolo Drago ASD. "In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo deciso di estendere il concetto di violenza a quella di genere, di parlare sia di violenza fisica che emotiva e di legarla al mondo dello sport. Ritengo che per estirpare questa piaga si debba lavorare sui giovani. Bisogna arrivare a loro e per farlo bisogna parlare la loro lingua e cercare di interessarli con argomenti alla loro portata", commenta Sara Sandrolini, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Zocca". Per Francesca Vitali, psicologa dello sport dell’università di Verona, ospite il 25 novembre, "anche lo sport non è immune dalla violenza di genere che pervade la nostra società ma può rappresentare un contesto potenzialmente educativo e di prevenzione quando viene usato intenzionalmente con questo scopo". Nell’iniziativa, la mattina del 27 novembre, sono coinvolte le scuole in un percorso di conoscenza e consapevolezza volto a promuovere una diversa cultura di genere per contrastare le discriminazioni e la violenza in tutte le sue forme.

