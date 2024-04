Corso di escursionismo alla scoperta dell’ambiente

‘A grande richiesta’ torna oggi a Pavullo la terza edizione del corso di escursionismo base a cura della locale sezione del Club Alpino Italiano, attivo da cinque anni. La presentazione avrà luogo mercoledì alle ore 21 nella sala dei sotterranei del Palazzo Ducale pavullese. Il corso, teorico e pratico, si svilupperà poi da aprile a settembre, rivolto soprattutto a chi desidera iniziare a frequentare la montagna e agli escursionisti desiderosi di scoprire l’ambiente montano in tutti i suoi aspetti. ‘Il corso tratterà infatti gli aspetti teorici e pratici -dicono gli organizzatori- riguardanti l’attività escursionistica nel suo complesso e sarà arricchito di approfondimenti culturali e ambientali sulle montagne italiane Gli accompagnatori guideranno gli allievi su percorsi che presentano difficolta escursionistiche di tipo E in cinque le uscite didattiche sull’Appennino Modenese, Prealpi e Dolomiti, trattando anche il tema della manutenzione sentieri’. Info 0536.793377. Quindi da settembre ad ottobre il corso dedicato ai sentieri attrezzati e alle ferrate per la frequentazione in autonomia e sicurezza dei sentieri più impegnativi. La sezione Cai di Pavullo presieduta da Serena Muracchini, ha da poco festeggiato i primi cinque anni di attività e oltre ai corsi ed attività formative proseguirà gli annuali ciclo di proiezioni cinematografiche e tante altre iniziative per la montagna.L’istruttore di Trekking è una figura che è stata inserita nell’elenco dei tecnici sportivi.Praticare l’escursionismo o trekking in tranquillità, vuol dire avere una buona preparazione psicofisica, equipaggiamento adeguato e non improvvisare: infatti gli infortuni in montagna aumentano proprio quando non si ha una adeguata preparazione.

g.p.