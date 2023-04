Corso Martiri, chiusura dal 29

E’ stata posticipata a fine aprile l’entrata in vigore dell’orario estivo per la chiusura serale di Corso Martiri a Castelfranco. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Dopo un confronto con le associazioni di categoria e con gli esercenti del centro storico, l’amministrazione comunale ha deciso che la disposizione sarà effettiva dal 29 aprile. Da questa data e per tutta l’estate, la via centrale del capoluogo sarà chiusa al traffico dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 5 del mattino, e, così come gli anni scorsi, anche nel fine settimana i dissuasori automatici saliranno alle 20 del sabato sera fino alle 5 del lunedì mattina". m.ped.