Corso per diventare sommelier, ultime iscrizioni

Ci sono ancora pochissimi giorni, per gli interessati, per iscriversi a un corso di sommelier di primo livello organizzato dalla sezione Emilia di Ais, associazione italiana sommelier. Il corso si svolgerà dal 6 aprile al 12 giugno nella sala consiliare del municipio, in via Bellucci, sempre con orario 20,30 – 23. Il programma prevede 15 lezioni (più 1 test online), con relatori abilitati Ais, della durata di 2 ore e mezza circa, durante i quali vengono trattati diversi argomenti inerenti al vino attraverso una lezione teorica di circa un’ora e mezza, seguita da prove pratiche di degustazione. Durante il corso è prevista anche una lezione dedicata alla visita guidata ad un’azienda vitivinicola. Il costo di iscrizione è di 550 euro pro capite. Per ulteriori informazioni si può contattare l’organizzazione a [email protected] oppure consultare il sito internet https:www.aisemilia.it.

