Corso Roma, altri ristori: "Rischio Natale amaro"

Corso Roma altro tassello: la Giunta comunale, approvando le linee d’indirizzo per un bando pubblico (che sarà pubblicato sull’albo pretorio), ha deliberato altri 30mila euro di ristori per le attività economiche il cui andamento nel periodo gennaio - giugno 2023 sia risultato condizionato dai lavori sulla via. Da un lato ‘La Strada Maestra’, ossia il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione di corso Roma, può dirsi completato, dall’altro lato permane la questione ristori a sostegno di quei commercianti o proprietari di immobili che sono stati penalizzati dal cantiere travagliato iniziato a maggio 2022, e accompagnato da polemiche. Una prima tranche di ristori, 130mila euro, non è stata distribuita a tutti i soggetti penalizzati, causa la mancanza di tutti i requisiti richiesti. Per questo nuovo intervento di sostegno, la delibera stabilisce fra l’altro i seguenti criteri: distinguere fra proprietari dei locali e affittuari; distinguere fra attività economiche e attività professionali, perché queste ultime non potranno fare domanda. Non potranno chiedere il contributo nemmeno le attività commerciali, artigianali e ricettive che abbiano già beneficiato delle misure di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione comunale col precedente provvedimento (dicembre 2022). Le spese "non comprimibili" oggetto di valutazione saranno per gli affittuari il canone d’affitto effettivamente pagato nel periodo, per i proprietari l’IMU versata. "Se i parametri sono gli stessi dell’altra volta – afferma un commerciante – in pochi potranno beneficiarne quindi si crea una discriminazione e di fatto andranno a chi ne ha meno bisogno mentre chi è più in difficoltà si vedrà passare davanti gli altri". Divisione di opinioni anche sulla tanto pubblicizzata ‘vasca d’acqua’ che è stata completata: "Nonostante molti operatori del Corso la trovino più bella di quanto sembrasse all’inizio – prosegue una negoziante – riceviamo solo commenti negativi dai clienti e ciò crea dispiacere dopo i tanti disagi. Niente soldi, niente solidarietà e infine un lavoro che non piace e ha cambiato l’asset del commercio. Stiamo a vedere come andrà il Natale ma non siamo fiduciosi. Si vocifera che ben più di un attività sia in vendita o stia pensando di cambiare location".

Maria Silvia Cabri