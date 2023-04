"Corso Roma è pronto Pedoni da fine aprile"

"Per fine aprile corso Roma sarà già completamente percorribile da pedoni e ciclisti mentre si completeranno i lavori sul lato ovest, compatibilmente con condizioni climatiche avverse che potrebbero condizionare questo cronoprogramma": Paolo Malvezzi, l’assessore ai Lavori pubblici interviene sulle tempistiche dei lavori in corso Roma. Al riguardo, nello specifico, il settore Lavori pubblici informa che "entro la fine di questa settimana saranno completate le seguenti parti: posa dei cubetti sino all’incrocio con via Einaudi, sistemazione del marciapiedi e completamento del marciapiede sul lato est. Martedì inizieranno quindi i lavori per completare il marciapiede sul lato ovest, che si prevede sarà terminato entro la fine di questo mese". "Sempre a fine aprile – fa sapere sempre il Settore Lavori pubblici – verranno posate le piante e a seguire sarà realizzata la pavimentazione in ciottoli, che sarà completata nel giro di due settimane; seguiranno quindi la posa dell’arredo urbano e le necessarie finiture. Durante l’esecuzione delle ultime lavorazioni sarà infatti mantenuta un’area recintata per lo stoccaggio dei materiali, che si ridurrà progressivamente con l’avanzare del cantiere".

Per quanto riguarda, invece, i ristori alle attività della zona, l’Amministrazione comunale è in attesa di avere dall’Agenzia delle Entrate il riscontro su uno dei requisiti, ossia la regolarità della posizione fiscale dei richiedenti. Nei giorni scorsi sul punto è intervenuta Federica Boccaletti, consigliera Fratelli d’Italia, dopo l’emanazione di un determina dirigenziale: "Corso Roma è ormai un cantiere senza fine, con buona pace di commercianti e residenti. Prorogare di ulteriori 45 giorni lavorativi, che significa circa due mesi e mezzo, lavori che avrebbero dovuto concludersi prima di Natale, significa allungare ulteriormente e sensibilmente i disagi per chi abita e lavora in quella zona del centro storico".

m.s.c.