Corso Roma, lettera dei commercianti "Sul cantiere vogliamo date certe"

"Gentile assessore, vogliamo chiarezza". Inizia così la lettera aperta che tutti i commercianti di corso Roma, una trentina, hanno scritto a Stefania Gasparini, assessore alla promozione del centro storico, dopo il sopralluogo compiuto giovedì pomeriggio dalla vice-sindaco al contestato cantiere. "Abbiamo appreso dal suo profilo Facebook che i lavori di corso Roma stanno procedendo in linea con le vostre attese. Lei afferma che entro 50 giorni (fine aprile, ndr) il corso sarà liberato e percorribile. Noi, però, abbiamo chiesto altro", sottolineano i commercianti nella missiva: quello che chiedono sono risposte chiare e certe. "Reputiamo serva ripeterlo per evitare fraintendimenti. Vorremmo sapere quando il cantiere sarà finito e quando saremo in grado di riprendere a fare il lavoro che ci compete. Desideriamo avere informazioni precise perché a dieci mesi dall’inizio lavori (maggio 2022, ndr) le nostre attività sono seriamente compromesse". "Come Lei sa – prosegue la lettera rivolta alla Gasparini – per poter avere l’affaccio su arterie con alta pedonabilità occorre pagare affitti importanti e la ringraziamo per aver disposto i ristori relativi a sei mesi di disagio (il cantiere ne sarebbe dovuti durare otto, ma pazienza); ora però se è vero quello che afferma, i lavori dureranno 12 mesi ed è per questo che, tramite le nostre associazioni di categoria, abbiamo chiesto altri aiuti. Alla stampa lei ha dichiarato che il ritardo è stato causato anche dalla nostra richiesta di sospendere il cantiere a dicembre (interrotto a novembre per il periodo natalizio e ripreso dopo l’epifania, ndr): per dovere di cronaca le ricordiamo che avrebbe dovuto terminare il 20 dicembre 2022.

Riguardo i ristori, che dire, è vero: lei non ha mai detto che sarebbero stati liquidati lo scorso novembre, è stato il sindaco ad affermarlo a tutti noi. Noi stiamo ancora aspettando e i giorni passano".

Infine, i commercianti, sottolineando che il sopralluogo è avvenuto di "giovedì pomeriggio", ossia quando i negozi sono chiusi, concludono affermando che "comunque la sua visita ha sortito effetti positivi, dal giorno successivo abbiamo contato due addetti in più in cantiere; quindi le chiediamo di continuare a tenere monitorati i lavori e se volesse venire in orario di apertura negozi le offriremmo volentieri il caffè". Firmato: i commercianti di corso Roma. r.m.