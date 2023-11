Corso Roma, Malvezzi:: "Ultimi ritocchi"

Conto alla rovescia per la definitiva conclusione degli interventi di riqualificazione e pedonalizzazione di corso Roma, iniziati a maggio 2022, secondo il progetto denominato ‘La strada maestra’. Ad intervenire sul punto è l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Malvezzi: "Ormai siamo alle battute finali su corso Roma. Finalmente la prossima settimana inizierà la posa dei corpi illuminanti e si collauderà tutto l’impianto di illuminazione compresi i sassi luminosi".

Inevitabile il riferimento anche alla fontana, la cosiddetta ‘vasca d’acqua’ che è oggetto di varie polemiche e critiche da parte dei cittadini, e anche di gesti ‘goliardici’ con la deposizione di un vaso di crisantemi e lumini in occasione della festività di Ognissanti.

"Per quello che riguarda la fontana – prosegue l’assessore Malvezzi – verranno posizionati i pannelli laterali e prese le misure per i pannelli di testata. Elementi che verranno successivamente rimossi per poter effettuare il trattamento che produce l’effetto ‘ruggine’.

Contestualmente – conclude – verranno collaudati gli impianti per il funzionamento della vasca, per cui si ritiene che per la metà del mese tutte le operazioni siano terminate e che si possa affermare che i lavori su corso Roma siano terminati".

