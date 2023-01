"Corso Roma, ora il cantiere deve riaprire"

di Maria Silvia Cabri

E’ previsto per lunedì prossimo l’inizio di un’ulteriore fase nei lavori di riqualificazione e pedonalizzazione di corso Roma.

Verrà, infatti, smontato l’attuale allestimento dell’area che ne ha consentito in queste settimane la fruizione pedonale dopo la sospensione del cantiere di riqualificazione. I lavori, infatti, iniziati nello scorso mese di maggio 2022, sono stati interrotti per oltre 40 giorni, precisamente dal 26 novembre scorso fino alla settimana prossima, quando il cantiere riaprirà nella configurazione precedente la pausa.

E’ stata la Giunta ad avere preso la decisione della sospensione dei lavori a metà ottobre scorso, accogliendo la richiesta di operatori e associazioni di categoria: "Una scelta sicuramente non facile – sottolinea Stefania Gasparini, assessora a Economia, Centro Storico e Lavori Pubblici – perché non è ‘normale’ iinterrompere deliberatamente un cantiere per un mese e mezzo: di solito capita solo per problemi gravi delle ditte appaltatrici. Comunque - prosegue la Gasparini - anche alla luce del gradimento riscosso da parte dei cittadini stessi, siamo più che convinti di aver fatto la cosa giusta, nonostante i costi. E altrettanto giusta si è rivelata la scelta di pedonalizzare quel tratto di strada, fatto di cui siamo molto contenti".

Nell’intenzione dell’Amministrazione comunale, la sospensione dell’intervento di riqualificazione ha consentito di rendere corso Roma di nuovo percorribile a piedi, grazie anche a una pavimentazione in massetto, per il periodo legato alle festività natalizie.

"Le decisioni della Giunta – aveva fatto sapere l’amministrazione comunale – sono a favore degli operatori e mirano ad andare incontro a proposte fatte dai diretti interessati e dalle associazioni di categoria, alla luce dei ritardi nei lavori, dovuti ad alcune difficoltà emerse durante gli scavi".

Inoltre, lungo il tratto interessato sono poi state montate le luminarie natalizie, e posizionata una delle installazioni luminose (una stella) a terra, previste lungo tutto il centro storico; infine, la rimozione dei teli antipolvere dalle transenne ha consentito una totale visibilità dell’intera area.

E ciò a beneficio dei cittadini e dei commercianti stessi che hanno potuto vivere un clima più natalizio proprio nelle settimane in cui lo shopping è particolarmente intenso. Nel frattempo, ricorda l’Amministrazione, è stato pubblicato l’avviso destinato agli operatori, per richiedere contributi a fondo perduto, a parziale ristoro dei disagi derivati dal cantiere: il Comune ha stanziato 130mila euro. C’è tempo fino al 27 gennaio.