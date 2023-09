"Corso Roma, quella ’vasca’ non ci piace"

Conto alla rovescia per il completamento di Corso Roma. La strada è già percorribile a livello pedonale e il passeggio specie nei week end lo dimostra. Mancano le ultime rifiniture che, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi, saranno completate per la fine del mese di ottobre. "Siamo davvero in ‘dirittura d’arrivo’ su corso Roma – afferma Malvezzi –. Mancano i pali dell’illuminazione pubblica che saranno a led con la possibilità di cambiare il colore in base alle occasioni e alle Giornate nazionali, come già accade con il Teatro comunale. Saranno posizionati dalla parte sinistra della strada, all’estremo opposto degli alberi: la consegna è prevista per metà ottobre e la collocazione completa sarà definitiva nell’ultima quindicina del mese prossimo".

Se, come detto, il nuovo corso Roma già è percorso quotidianamente e specie nei fine settimana dai pedoni, non sono mancare varie perplessità (e anche polemiche) in merito alla fontana posizionata all’inizio della strada. Anzi, ‘Vasca d’acqua’, come precisa l’assessore Paolo Malvezzi, rifacendosi al progetto originale denominato ‘La Strada maestra riqualificazione di corso Roma’. Molte persone infatti hanno ‘criticato’ la realizzazione pratica e la collocazione della ‘Vasca d’acqua’: una sorta di ‘scalinata’ a scalare, che (e questo è l’elemento critico evidenziato da più soggetti, privati cittadini e commercianti dello stesso centro) è rivolta non verso il centro di corso Roma ma verso l’esterno della strada (pizzeria San Francesco).

"Nulla è stato lasciato al caso – spiega Malvezzi – in quanto tutto risponde ad un progetto identitario ben definito. Si tratta di una ‘vasca’ fatta a mano, su misura, in modo artigianale, dove ogni pezzo viene collocato appena realizzato per poi assemblare il tutto. La sua collocazione è strategica – sottolinea l’assessore – in quanto è il ricordo di un percorso idrico sottostante, di quello che era il reticolo idrico dei canali di Carpi che passava proprio sotto quella zona".

Maria Silvia Cabri