"Corso Vittorio fa paura I pusher sono sempre qui"

Modena sempre più pericolosa: chi vive e frequenta il centro si sente a rischio. Scippi e rapine, anche violente, sono all’ordine del giorno: l’ultima proprio la settimana scorsa ai danni di tre ragazze sui viali del parco. E due giorni fa un omicidio in pieno giorno e in pieno centro: il secondo in pochi mesi, in cui ancora una volta un ragazzo molto giovane ha perso la vita accoltellato. Ma è ormai da tempo che residenti e commercianti della zona non si sentono sicuri. "Ci dispiace enormemente per quanto successo – spiega Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi Emilia Romagna e titolare dell’hotel Milano – stiamo facendo ogni sacrificio per avere turismo e cercare di tenere il viale estremamente monitorato, anche perché abbiamo fatto degli investimenti importanti. Tra telecamere e altro, abbiamo la sicurezza interna ed esterna. Questo episodio ci ha turbato. La situazione è abbastanza precaria e comincia a essere al limite, di fatto questo è il viale principale che porta al centro storico della città. Non è più sostenibile". Ed è d’accordo Gian Paolo Fili, storico barbiere del corso. "Sono qui da 68 anni. In corso Vittorio Emanuele un tempo si faceva di tutto, avevamo un comitato, organizzavamo feste, sfilate, avevamo di tutto per vivere bene. Oggi non c’è più niente, è rimasta solo qualche attività e c’è tanta violenza. Tutti sanno quello che fanno qui di fronte, eppure niente. Da modenese non dò la colpa al sindaco, ma qualche colpa c’è. Poco fa è venuto qui il ministro Piantedosi dicendo che ci avrebbe portato dell’ordine. Però qua di ordine ce n’è poco, non passa nessun tipo di forza dell’ordine. Come facciamo noi a stare tranquilli?". Si aggiunge al coro Bonaventura Macchiarola, che ha gestito per anni una pizzeria lungo la via. "Quanto successo ieri è una follia, ma prima era tutto diverso, sicuro. Adesso invece… sono passato ieri sera, e ho visto 3 o 4 che litigavano e ho subito pensato meglio allontanarsi". "Tornando a casa l’altra sera – racconta Palmina Leonetti – ho visto la strada piena di forze dell’ordine, ma essendo questa una via sempre un po’ a rischio, ho pensato stessero arrestando qualcuno. Se ieri sera fossi passata di lì con mio figlio, avrebbe assistito a quella scena terribile. Quando giro in zona non mi sento sicura, tutti sanno che in quel punto ci sono trafficanti. Anche vicino al parco Ducale, dove io porto mio figlio, sono sempre sul chi va là". Secondo Fausto Cigni, ex consigliere comunale, "bisogna evitare i luoghi comuni, Modena era pericolosa anche negli anni ’80 quando si spacciava in piazza Roma. Di fronte a una situazione del genere bisogna prevenire: chi è abilitato alla prevenzione, cioè la prefettura, faccia fino in fondo il suo mestiere".

Sofia Silingardi