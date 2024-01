Corte dei Conti, il sindaco replica

"La delibera della Corte dei Conti non accerta ammanchi o danni alla collettività, di fatto – risponde il sindaco di Medolla Alberto Calciolari – conferma le linee di intervento perseguite in questi anni come sindaco e come presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in risposta a un contesto noto e critico come quello dell’Unione nella fase di uscita di Mirandola, e con una situazione del bilancio del Comune di Medolla paragonabile a quella degli altri sette Comuni in Ucman".

E’ ferma la replica di Calciolari alle dichiarazioni della Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Lavinia Zavatti, in merito alla delibera della Corte dei Conti riguardante il Comune di Medolla. "Ho convocato io – prosegue – una commissione capigruppo allargata ai consiglieri e messo a disposizione i tecnici dell’Unione per illustrare la delibera anche nei suoi aspetti più complessi, in piena trasparenza".

Alberto Greco