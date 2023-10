Corteo ’anti-sgomberi’. Il prefetto Camporota:: "Attenzione massima, la cittadinanza ci aiuti"

Ci sono temi su cui la distanza tra paese reale e paese legale è palpabile. Chiunque a Modena si chiede: "perché mai concedono il permesso di una manifestazione come il rave in quell’orario e in quel giorno nel centro della città?". È una domanda che si ripeterà ogni volta. Intanto le istituzioni preposte sono alle prese su come gestire la ‘Smash Repression’, una manifestazione contro gli sgomberi e contro il decreto anti-rave del governo annunciata a Modena per sabato 28 ottobre, a un anno dal rave party di Modena Nord. I cittadini si aspettano che le forze dell’ordine sappiano controllare questo evento che prevede un corteo in partenza alle 15 dal Novi Sad che convoglierà in serata al Parco Ferrari dopo aver attraversato le strade principali della città. Da parte sua il prefetto, Alessandra Camporota, ha precisato che "il corteo riguarda l’anniversario di un rave che si è svolto un anno fa a Modena che mi sembra sia stato gestito nel migliore dei modi". Si tratta quindi di "una manifestazione di critica alla normativa anti-rave adottata dal governo. È una situazione che conosciamo, ben gestita, ce ne siamo occupati in diversi comitati – ha aggiunto Camporota –. Il questore ha incontrato gli organizzatori e anche alla luce delle decisioni condivise in sede di Comitato ha valutato un percorso con loro e l’adozione di misure importanti". Su questo si è espresso anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ha lanciato un appello agli organizzatori affinché "vengano rispettatati la città e il senso civico". "Noi – ha detto il prefetto – confidiamo che sarà una giornata sicuramente impegnativa, in cui dovremmo porre il massimo dell’attenzione, in cui ci rivolgeremo anche alla cittadinanza modenese e chiederemo un sostegno, un aiuto perché tutto si svolga in maniera responsabile. Ma confidiamo che la manifestazione si svolga nell’ambito di un diritto costituzionale a manifestare e che anche gli organizzatori rispettino la libertà dei cittadini di poter vivere la loro città". Un’altra fonte di preoccupazione per i responsabili dell’ordine pubblico è la necessità di proteggere i luoghi che possano essere possibili obiettivi di azioni dimostrative o peggio alla luce della grave crisi aperta dagli attacchi terroristici di Hamas. "Abbiamo intensificato i controlli su tutti gli obiettivi sensibili della città – ha detto Camporota –. La sinagoga è certamente l’obiettivo principe ma ne abbiamo tanti altri. C’è un raccordo costante con la comunità ebraica, il livello di attenzione è massimo". Infine da parte del rettore dell’università di Modena e Reggio emerge una preoccupazione ad una richiesta di forze dell’ordine per tenere monitorata la situazione dopo l’aggressione a una ragazza stava uscendo dallo studentato R-Nord. "Certamente il problema dell’ordine pubblico in alcune città come anche Modena è all’ordine del giorno – ha spiegato il prof. Carlo Adolfo Porro –. Noi siamo perfettamente al corrente di tutto quello che le forze dell’ordine stanno facendo sotto la regia della Prefettura e delle autorità competenti che si stanno impegnando al massimo. Modena merita di più in termini di sicurezza. D’altra parte già da tempo vi sono richieste per forze fresche in arrivo e per la possibilità di copertura del territorio, delle varie istituzioni e dei vari obiettivi sensibili che possa rassicurare tutti su questo aspetto".

Paolo Tomassone