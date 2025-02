Corteo contro la criminalità: "Tante zone a rischio, cittadini delusi e stanchi. Chi governa dia risposte"

Modena non ci sta. Dopo gli ultimi avvenimenti registrati al Novi Sad, dall’ennesimo accoltellamento tra cittadini nigeriani all’arresto di spacciatori di pericolose droghe sintetiche, come annunciato i comitati cittadini scendono in piazza. E’ previsto per sabato, infatti, con ritrovo alle 14.45 presso la biglietteria del parcheggio Novi Sad, il corteo a supporto di sicurezza e vivibilità della città. Il corteo raggiungerà il municipio per consegnare a sindaco e assessora alla sicurezza le richieste avanzate dai cittadini, per poi proseguire su viale Martiri, diretti alla sede della prefettura per consegnare lo stesso documento anche al prefetto. Un documento in cui, tra le altre cose, si richiede la bonifica dei parchi, l’aumento di agenti e tutor nelle strade e il contrasto a spaccio e violenza. "La sicurezza è un bene comune e va tutelata – afferma Valter Parenti portavoce del comitato Villaggio Zeta e coordinatore del Controllo di vicinato – i problemi riguardano tutta la città". Ritenete che la situazione sia peggiorata? "Peggiora di anno in anno, come si evince dalle classifiche del Sole 24 ore, dove Modena continua a perdere posizioni. A partire dalla situazione ‘baby gang’ ed episodi di bullismo di cui sono stati vittime anche mio figlio e mio nipote. Scendiamo in strada poiché non cambia mai nulla e nulla è stato risolto". Avete organizzato dunque il corteo a seguito di una recrudescenza di episodi di criminalità... "Si, dopo il tentato sgozzamento, l’ennesimo, al Novi Sad, le continue aggressioni, lo spaccio come comitati abbiamo deciso di dire e fare qualcosa. Ma non è solo il Novi Sad il problema: vogliamo parlare degli accoltellamenti che si sono registrati nei mesi alle Costellazioni? Ci sono tante zone a rischio". Quali soluzioni proponete? "I partiti in maniera bipartisan si devono mettere d’accordo per trovare la soluzione; non possiamo essere noi cittadini a farlo. Più che fare volontariato nel Controllo di vicinato cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare di più come cittadini? Vigiliamo, segnaliamo ma questo è un problema politico e devono essere i politici a risolvere i problemi della cittadinanza. Non governano più, a livello nazionale, le sinistre, alle quali venivano ‘imputati’ i problemi della mancanza di sicurezza. Venivano additate dalle destre che ora sono al Governo eppure non vi è stato alcun miglioramento sul fronte sicurezza". Pensate che le manifestazioni possano portare a qualche risultato concreto? "Dobbiamo dare un segnale. Come cittadino sono stanco di assistere a questa partita di tennis in cui si rimpallano le responsabilità e e nessuno risolve nulla. Noi intanto restiamo in mezzo alla rete senza assistere a nessun reale cambiamento. Occorre dire basta come cittadini e attendiamo anche la risposta dei parlamentari per capire se saranno presenti all’incontro dedicato al tema, in programma il prossimo 15 marzo. E’ la politica che ci deve delle risposte".