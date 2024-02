Corteo mascherato. Via al Carnevale

Via al countdown in vista del Carnevale dei ragazzi Città di Formigine. Giunto alla 66ma edizione. Da domani a martedì prossimo, la kermesse cambierà il volto al centro storico formiginese, animato, oltre che dalle maschere più ‘istituzionali’ come il Re e la Regina del Carnevale di Formigine e la Famiglia Pavironica, dal tradizionale ‘corso mascherato’. A partecipare all’edizione 2024 sette carri e 12 gruppi, per un totale di 2.386 figuranti iscritti al corso mascherato, di cui 1156 bambini. "Ringrazio i 60 volontari dell’associazione, capitanati da Antonella Debbia, per la dedizione e un ringraziamento va anche ai Volontari della Sicurezza, Alpini e GGEV che negli anni hanno reso l’evento di importanza nazionale", il commento dell’assessore alla cultura Marco Biagini. Il via, come detto, domani con degustazioni e intrattenimento per i bambini, mentre venerdì alle 17.30, spettacolo per bambini presso l’auditorium Spira Mirabilis.

Il clou, come sempre, il corso mascherato, domenica e martedì con gli sproloqui dal balcone di Sala loggia, della Famiglia Pavironica (domenica alle 16) e martedì del Re e della Regina del Carnevale di Formigine, martedi.