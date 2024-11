In duemila alla Street parade di Modena

Modena, 30 novembre 2024 – Erano attesi in tremila ma sono circa duemila i partecipanti alla Street parade in corso oggi a Modena e che non ha mancato di sollevare polemiche tra i commercianti.

Sono mille i partecipanti alla Street parade di Modena, il corteo di protesta contro il ddl sicurezza

Il corteo avrebbe dovuto partire alle 14 ma i carri (13 in tutto) sono ancora fermi al Novi Sad. La partenza è prevista per le 15 e dopo la camminata lungo i viali la manifestazione si sposterà al parco Ferrari. Importante il cordone di forze dell’ordine presente. Il corteo è volto a protestare contro il ddl sicurezza.

Lo scorso anno al corteo erano presenti 26 carri e circa settemila persone provenienti come oggi da tutta Italia.