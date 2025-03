Corteo transfemminista, raduno in piazza Grande:: "No alle discriminazioni e diritti da tutelare"

Una manifestazione a contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza patriarcale, di guerra e di povertà. È quella organizzata oggi, nell’ambito delle celebrazioni per l’8 Marzo da ‘Non una di meno’ per rivendicare il significato della Giornata Internazionale della Donna con un corteo transfemminista che partirà alle 10 da Piazza Grande.

L’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per rivendicare i diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+. Il corteo attraverserà le vie del centro cittadino, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi centrali della lotta transfemminista: "uguaglianza salariale, accesso al lavoro, rappresentanza politica ma anche contrasto ai femminicidi, ai transcidi, ai lesbicidi, alle violenze e alle molestie; tutti abusi che avvengono per la stragrande maggioranza nel contesto familiare".

Nella lotta che porta avanti ’Non una di Meno’ c’è anche quella per il "riconoscimento dei diritti delle persone transgender, intersex e non binarie, lotta all’omofobia e alla transfobia così come il diritto all’autodeterminazione: diritto all’aborto sicuro e legale, libertà di scelta sul proprio corpo". Tra i temi della mobilitazione anche la demilitarizzazione: "Boicottiamo la guerra che oggi è orribile realtà nelle vite di milioni di persone, dal genocidio a Gaza e in Cisgiordania, sul confine russo-ucraino, in Congo, in Sudan e nel nord est della Siria".

Il corteo questa mattina transiterà in centro, partendo da piazza Roma attraverserà corso Duomo, via Emilia, Canalgrande e terminerà in piazzale san Giorgio.

