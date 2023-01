Cortile senza medico, i residenti: "Delusi, ci sentiamo abbandonati"

Si definiscono "delusi e smarriti" i residenti di Cortile dopo la notizia della chiusura dell’ambulatorio del medico di Medicina generale nella frazione. Negli ultimi anni i cittadini si erano in più occasioni attivati per garantire la presenza di un medico di base in paese, a fronte di varie vicissitudini. "Io ero presente il giorno in cui è stato inaugurato l’ambulatorio del dottor Marcel Somo – afferma Mario Losi –. Ero uno dei due cittadini che tenevano in mano la striscia con il tricolore. Ci siamo dati tanto da fare per trovare un posto al dottor Somo, visto che gli affitti erano alti; abbiamo tante volte parlato con il Comune. E ora lui va via: ci sentiamo abbandonati. La notizia della chiusura dell’ambulatorio è stata un fulmine a ciel sereno: siamo delusi. E’ sempre stato un medico molto bravo e corretto con noi: abbiamo fatto di tutto per tenerlo qui, tutta Cortile faceva affidamento su di lui e adesso siamo rimasti da soli. Sicuramente faremo delle riunioni per capire come muoverci". Il malcontento è palpabile: una frazione con oltre 1.100 residenti, dei quali almeno il 26% è costituito da anziani, ora si trova di nuovo senza un medico. "I cittadini sono arrabbiati e manifestano il loro dispiacere – prosegue il dottor Mattia Del Grosso, della farmacia ‘Ponte Motta’ aperta a settembre 2021 –. La presenza di un medico qui in frazione è importante, ci sono tanti anziani che sono coloro che hanno più bisogno e che hanno maggiore difficoltà a spostarsi per andare da un nuovo medico. Anche perché dovranno seguire tutta la burocrazia, non è automatico che restino sotto al dottor Somo. In molti vengono qui e ci chiedono consigli su cosa fare; l’auspicio ovviamente è che venga un altro medico…". Concorda sul punto anche Eddy Montanari: "La presenza del medico è essenziale". Il dottor Marcel Somo era arrivato a Cortile verso la fine del 2020, a seguito di alcuni anni difficili per la cittadinanza: dopo il pensionamento, qualche anno prima, dello storico medico di Medicina generale, la frazione aveva visto, infatti, l’avvicendarsi di più medici di base nonché bandi promossi dall’Ausl per quel posto vacante, rimasti deserti. L’amministrazione era intervenuta ed era stato messo a disposizione "un locale adiacente alla Posta, con un prezzo di affitto calmierato". Nell’estate scorsa il dottor Somo aveva consegnato le sue dimissioni dal 20 agosto, per questioni di spese e personali.

Ancora una volta l’amministrazione è intervenuta, concedendogli in uso gratuito i propri locali in via Chiesa di Cortile.

Ora però la scelta è definitiva.

Maria Silvia Cabri