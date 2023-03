Cosa c’era prima della Storia? "All’origine dell’Homo Sapiens"

‘Il popolo degli umani. Dalle origini alla storia’: questo il titolo della conferenza che terrà oggi pomeriggio alle 17.30 alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Giorgio Manzi, professore di Antropologia alla Sapienza Università di Roma. L’incontro rientra nel ciclo ‘Rivoluzioni. Trasformazioni sociali e politiche nella storia e nella cultura moderna e contemporanea’. "La conferenza - spiega il professor Manzi - ha l’obiettivo di esaminare, alla luce delle più recenti ricerche paleoantropologiche, il percorso evolutivo che ha condotto prima alla comparsa del genere Homo sulla Terra, quindi a quella della specie Homo sapiens e alla sua conseguente diffusione sull’intero pianeta".

"Nello specifico mi focalizzerò su un’idea di ‘storie prima della Storia’, che dobbiamo alla scienza in quanto, negli ultimi decenni, ci ha fornito informazioni così ricche che il confine tra storia e preistoria inizia a vacillare. La Storia (con la esse maiuscola) viene normalmente considerata quella che gli uomini hanno iniziato a raccontare con disegni e scritti (negli ultimi millenni): è quella delle grandi civiltà del passato studiate a scuola, ma ora abbiamo notizie anche di una storia precedente". Un ‘Tempo profondo’: "I tempi storici sono come la schiuma del mare; quelli preistorici come le profondità del mare stesso. Conoscere la nostra evoluzione nel tempo profondo ci consente di capire meglio chi siamo e qual è il nostro posto nel mondo". "Esiste un momento di ‘snodo’ legato alla comparsa della specie con Homo sapiens (circa duecento mila anni fa); una sorta di ‘punto zero’. Ma c’è anche un ‘prima’ di milioni di anni in cui si sono via via affermate quelle che sarebbero poi state le nostre caratteristiche di evoluzione biologica e culturale. Quando la nostra specie è comparsa in Africa non era sola, poiché vi erano altre specie con le quali entrò in competizione. Fra loro c’erano i Neanderthal, che rappresentano quanto di meglio abbiamo per descrivere i formidabili progressi di una scienza che va alla ricerca di un passato remoto che ci appartiene intimamente.

Così facendo, la scienza disvela il posto della nostra specie nel quadro naturale. La paleoantropologia è una scienza giovane, che si basa su resti fossili e li studia con tutte le risorse dal metodo scientifico e con le più moderne tecniche che sono proprie di una varietà di discipline: fisiche, chimiche, geologiche e bio-naturalistiche, oltre che paleontologiche e archeologiche".

Maria Silvia Cabri