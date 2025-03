Cosa succede ai nostri ragazzi?

di Barbara Manicardi

Spedizioni punitive tra ragazzine, episodi di bullismo che si molpiplicano sia attraverso la rete che ’in presenza’, baby gang scatenate che si fanno la guerra tra loro o decidono di allearsi per aggredire, derubare o pestare qualcuno. L’elenco è lungo e lascia davvero attoniti, impietriti. Non tutti i giovani cadono nel girone infernale della violenza, anzi. Però sono sempre di più i minori che hanno problemi psicologici, che si isolano o che non trovano uno scopo, una passione, un sogno. Qualcosa non va, questo è certo. E gli esperti lo dicono da tempo: è allarme rosso. Scuola, famiglie e istituzioni stringano un patto. E speriamo che serva.