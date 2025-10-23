Cosa succederà nelle zone rosse. Persone sospette o con precedenti possono essere subito allontanate

Maggiori controlli, più allontanamenti di persone sospette, tante pattuglie in strada: sono le zone rosse urbane, istituite a partire dal dicembre 2024 in molte città italiane: puntano a contrastare microcriminalità e degrado in aree sensibili come stazioni, parchi e piazze e luoghi della movida. Il tutto si deve alla direttiva del governo del 17 dicembre 2024 su iniziative del ministro dell’Interno Piantedosi. Introdotte subito nelle grandi città, ora il provvedimento, tramite i prefetti, si sta allargando anche ai centri di media grandezza, come appunto Modena. Le zone rosse si concentrano in aree considerate ad alta criticità come stazioni ferroviarie e metropolitane, parchi pubblici e giardini che possono diventare "piazze di spaccio", aree della "movida" e zone turistiche, presidi sanitari e centri di accoglienza oppure quartieri già segnalati per spaccio o altre forme di delinquenza e degrado. Attenzione: le zone rosse non sono permanenti. Vengono attivate o disattivate su iniziativa dei prefetti, che decidono discrezionalmente se istituirle in base alle criticità emerse a livello locale e resocontate dalle forze dell’ordine.

Ma cosa può succedere esattamente all’interno delle zone rosse? Il cuore del provvedimento è il potere di allontanamento: le forze dell’ordine possono intimare a soggetti con precedenti penali, o che comunque pongono in essere comportamenti molesti, di lasciare l’area e di non farvi rientro, per un periodo determinato. In caso di violazione, scatta la denuncia all’Autorità giudiziaria. Oltre all’allontanamento di tali soggetti, le zone rosse prevedono, in via generale controlli intensificati e mirati da parte di polizia e carabinieri; presenza fissa o mobile delle forze dell’ordine sul territorio interessato; monitoraggio costante delle situazioni a rischio.

La direttiva è entrate in vigore a inizio anno ed è stata subito adottata dalla grandi città, come Milano, Firenze, Bolonga e Napoli. Il bilancio, attualmente aggiornato al 30 aprile 2025 (sono i dati più recenti disponibili), mostra un’attività intensa da parte delle forze dell’ordine nelle aree designate, che ha avuto questi esiti: a Milano 8.303 controlli con 106 allontanamenti. Firenze 6.217 controlli e 68 allontanamenti, Bologna 7.613 e 43, Napoli 2.854 ma appena 11 allontanamenti.

Il comunicato ufficiale diramato ad aprile 2025 dal Viminale, sottolinea che queste prime città coinvolte hanno registrato una riduzione della microcriminalità e un miglioramento della percezione di sicurezza. Il Ministero parla di "misure efficaci" e di un rafforzamento del presidio urbano, soprattutto a copertura di eventi molto frequentati e piuttosto delicati, come per esempio è stato il Giubileo.