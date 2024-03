"Così aiuteremo i commercianti della piazza"

"Non ci siamo certo dimenticati dei commercianti. E l’informazione è sempre stata data dettagliatamente". A ormai pochi giorni dalla clamorosa ‘serrata’ annunciata dai ‘Negozianti uniti’ di Finale, il sindaco Claudio Poletti ha affidato a un comunicato e a un video su Facebook le sue risposte riguardo ai temi ‘bollenti’ sollevati dagli esercenti. Il cantiere di piazza Garibaldi – bloccato ormai da mesi – e la situazione generale del centro storico stanno sollevando numerose preoccupazioni ed è su queste che si basa la protesta dei commercianti, che martedì mattina abbasseranno le serrande per qualche ora.

"Entro la prossima settimana in piazza Garibaldi verranno ultimati i lavori supplementari alle condutture e alle caditoie, realizzati dalla seconda ditta incaricata – ha spiegato Poletti –. Si effettuerà poi il collaudo e verrà emesso un certificato di regolare esecuzione, così la ditta appaltatrice principale verrà sollevata da responsabilità e potrà riprendere i suoi lavori". Il sindaco tuttavia non ha fornito indicazioni sui tempi ulteriori di durata delle opere: il cantiere sta per toccare i due anni. Poletti ha poi voluto rimarcare gli impegni del Comune per i commercianti: "In questi giorni sono assegnati i contributi a parziale ristorno dei pagamenti Tari 2023 per le attività di piazza Garibaldi e dell’area oltre il ponte vecchio", ha detto. In più, si sta predisponendo un piano di valorizzazione del commercio "con la costituzione di un fondo unico per l’indennizzo delle attività disagiate". Nel bilancio 2024 sono già stanziati 10mila euro per il rimborso Tari ai commercianti della piazza, e "si aggiungeranno altri 40mila euro nel prossimo preventivo", ha aggiunto il sindaco. Questi tuttavia non saranno stanziamenti a fondo perduto ma dovranno servire anche per accrescere l’attrattività dei negozi, per esempio con lo studio di attività di fidelizzazione della clientela. Arriverà poi un bando regionale per la rivitalizzazione dei centri storici.

Le rassicurazioni del sindaco comunque non fermano la manifestazione dei negozianti: in una nota, anche Confcommercio, Cna, Confesercenti e Lapam si dicono al fianco dei commercianti che martedì faranno sentire le loro ragioni "in una protesta civile ma significativa". Le associazioni ricordano che "tutti questi mesi di fermo del cantiere di piazza Garibaldi hanno provocato una serie di disagi" e chiedono quindi "che l’amministrazione mantenga le promesse fatte in sede di Consulta economica e che venga finalmente trovato il modo di risolvere la situazione, nel più breve tempo possibile".

Stefano Marchetti