"Così ci rimettono tutti gli esercenti, ingiusto"

"Crediamo che queste ordinanze servano a poco. La questione della sicurezza e dell’ordine pubblico va risolta colpendo chi delinque e non i commercianti che tengono vivo il centro storico". Così Alessio Vandelli del locale ‘Stile Libero’ di via Taglio commenta le nuove ordinanze decise dal sindaco, in particolare in tema di emissioni sonore, provvedimenti antivetro (niente vetro dopo le 20 ma bicchieri di plastica) e dehors. "Per quanto riguarda la filodiffusione, il locale deve avere comunque il limitatore. Visto che c’è già una normativa che impone limiti sonori, il Comune potrebbe controllare che si rispettino i limiti vigenti. C’è la volontà di dare una chiusura generalizzata e, come sempre, ci rimettono tutti per gli eccessi di qualcuno. Soprattutto il venerdì e sabato, unici giorni in cui si lavora bene, i locali chiudono di solito alle 2 o alle 3 e questo vuole dire avere ore senza musica. Per quanto riguarda il vetro auspichiamo riguardi l’asporto e non i clienti seduti. Ho le mensole esterne: in quel caso devo dare bicchieri di plastica per il vino? Diventa imbarazzante". Riferendosi poi alla recente rissa in via Scarpa, dice che "non sono queste ordinanze a risolvere i problemi di ordine pubblico; a meno che queste scelte non siano legate ad altri motivi. Uno degli antidoti alla malavita è la socialità positiva, ricordiamo questo. Per quanto riguarda i dehors già c’era stata una stretta: non credo si possano colpire ulteriormente".

Plaudono invece i residenti. Il Comitato Residenti Centro Storico ha reagito positivamente rispetto alle novità proposte dall’amministrazione comunale. "Accogliamo con favore il fatto che il sindaco Mezzetti abbia dato ascolto alle nostre richieste – le parole del Comitato –. Come abbiamo più volte ribadito, non vogliamo un centro storico svuotato e non è nostro intento penalizzare i commercianti onesti. Chiediamo solo una città vivibile e decorosa, dove le regole sono rispettate".

Valentina Reggiani e Jacopo Gozzi