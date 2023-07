"Così Conad Nord Ovest punta sui suoi territori"

Conad Nord Ovest valorizza i prodotti dell’Emilia-Romagna con ’I Nostri Ori’, una selezione di eccellenze locali "garantite per convenienza e qualità, risultato di una strategia commerciale mirata a offrire ai clienti una proposta selezionata, affidabile e sostenibile". Un impegno da parte dell’azienda che vuole dare impulso ai micro-territori, supportare le economie locali e tutelare le filiere, offrendo al consumatore l’opportunità di effettuare acquisti consapevoli: tutti i prodotti della linea, infatti, saranno contrassegnati da un’etichetta marrone con il disegno dell’Emilia Romagna e la scritta ’I Nostri Ori, Terra di Emilia’ e un qr corde che, una volta inquadrato, darà ulteriori informazioni sulla merce. L’incontro di presentazione del progetto si è tenuto ieri al Laboratorio aperto ex centrale Aem di Modena, al fine di illustrare la strategia aziendale e i numeri che testimoniano l’impegno di Conad Nord Ovest sul territorio emiliano-romagnolo, dove la cooperativa è presente con 104 punti vendita gestiti da 74 soci e impiega 2640 dipendenti. "Oggi è sempre più importante parlare di prodotti locali – spiega Michele Orlandi, direttore Rapporto soci Emilia e Sardegna di Conad Nord Ovest – e possiamo farlo grazie alla nostra risorsa più preziosa, ovvero i soci imprenditori: il loro lavoro ci permette un radicamento capillare sul territorio, attraverso il quale riusciamo a coinvolgere quelle micro-imprese e aziende familiari che producono eccellenze ma che, spesso, non riescono a raggiungere la grande distribuzione". "Per noi – prosegue Orlandi – è fondamentale garantire prodotti di qualità ai consumatori tutelando, allo stesso tempo, le aziende che ci vendono i prodotti. A tal proposito, la presentazione de ’I Nostri Ori’ cade a poco più di un mese dall’alluvione della Romagna e, tra i nostri fornitori, molti hanno subito gravi danni economici: se quest’iniziativa può avere anche un risvolto sociale, siamo molto contenti". All’incontro era presente anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: "Quella promossa da Conad Nord Ovest è una grande operazione culturale: oggi è importante garantire merce di qualità a buon mercato e rispondere allo stesso tempo alle sfide della sostenibilità. Da questo punto di vista, è fondamentale comprare prodotti locali e tutelare il lavoro e la dignità dei nostri artigiani". Il sindaco ha menzionato anche la questione relativa al polo logistico Conad della Sacca: "Qualche giorno fa abbiamo firmato l’accordo per realizzare un progetto che permetterà di riqualificare un’intera area e dare impulso al territorio. Voglio ringraziare Conad Nord Ovest perché non è da tutti accettare una sfida così difficile".

Jacopo Gozzi