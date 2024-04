"Così costruiremo la città della longevità"

‘La Città della Longevità’: questa è lo slogan con cui le due liste civiche ‘Carpifutura’ e ‘Movimento civico per Carpi’ hanno presentato ieri pomeriggio in Auditorium Loria il loro candidato sindaco per le amministrative di giugno, Monica Medici. Sul palco due donne: la candidata Medici (che dopo dieci anni di militanza nel Movimento Cinque Stelle ha deciso di intraprendere un nuovo percorso autonomo) e Anna Colli, consigliere comunale e presidente di ‘Carpifutura’. "Carpi merita una terza opzione, tra bianco e nero, tra centro sinistra e centro destra. Ecco, io voglio rappresentare questa possibilità per i cittadini – ha esordito la Medici –. Quello da cui è necessario partire è dunque un cambio di paradigma, per ‘Riscrivere il tempo’, ma non da soli, imponendo scelte prese dall’alto come fino ad ora è stato fatto, bensì tutti insieme". "Il nostro concetto di ‘longevità – prosegue la Colli – non riguarda solo l’anziano, anzi, si riferisce già al bambini che deve ancora nascere, e a tutti. Non lo intendiamo come allungare la vita, bensì come vivere bene una vita in salute, e a lungo, garantendo inclusione sociale e partecipazione attiva". In questa ottica, prosegue la candidata, "è urgente un cambio di prospettiva: dalla ‘suggestione’, parola tanto amata dal sindaco Bellelli a ‘soluzione’, andando oltre il concetto di ‘potere’, cui mirano sia la sinistra (per conservarlo) che la destra (per conquistarlo). A me interessa solo il ‘potere fare’ che spetta ai cittadini. Dunque – ha rimarcato la candidata – la nostra sarà una politica non ‘per’ i cittadini, che presuppone un ruolo passivo, ma ‘dei cittadini’, come attivi protagonisti". Non sono mancate frecciate lanciate ai progetti dell’attuale amministrazione, dal tema ospedale ("La maggior parte delle persone presenti in questa sala non farà in tempo a vederlo realizzato") alla rotonda all’incrocio tra la tangenziale Losi e via Peruzzi ("Sarebbe stato meglio farla all’intersezione con via Guastalla, teatro di molti incendi, purtroppo anche mortali"), per poi passare al progetto di riqualificazione del ‘Biscione’ ("Giusto intervenire ma è errato il modo, tipico di chi si è innamorato dei propri disegni prima di pensare al bene della città") e alla Corte di Fossoli ("La più grande opera dopo la tangenziale Bruno Losi, per un valore di 25 milioni di euro, che al massimo servirà a trenta persone").

Tra i punti toccati anche il parco della Cappuccina e la necessità di alberi: "Il ‘Climate change’, ossia il cambiamento climatico rappresenta il nostro primo tema che abbiamo denominato ‘Forestami!’ in quanto pianteremo 500 mila piante dentro la città, con l’aiuto di tutti i cittadini". Ed è sempre ai cittadini che le due liste civiche si rivolgono per definire gli altri temi della campagna elettorale con #lofacciamoconte: "Ci rivolgiamo alle persone che chiedere loro di suggerisci una idea per la città, mediante la compilazione di una scheda o l’accesso ad una pagina attraverso un qr code, il tutto liberi come solo il civismo ci consente".

Maria Silvia Cabri