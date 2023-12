"Così dopo il rogo continuo a lavorare"

La storia c’è, e anche se il lieto fine è ancora di a scrivere, visto che la vicenda è ancora in divenire, vale la pena raccontarla. Il chiosco che vende i fiori di fronte al cimitero nuovo, infatti, andò a fuoco nella notte tra il 7 e l’8 novembre ma Paolo Violi, che del chiosco è il proprietario, ha scelto di non arrendersi. E, proprio di fianco alle macerie del suo chiosco bruciato, ha ripreso la sua attività. Immediatamente, o quasi, "perché – dice – ho passato giorni difficili, avevo pensato di mollare tutto, poi mi sono detto che interrompere il servizio non era cosa. E la solidarietà e l’incoraggiamento di tanti mi sono stati grande aiuto". La vicenda suscitò unanime scalpore in città, anche se gli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco esclusero il dolo, ma la sintesi, crudele, suonava come una condanna per Violi, privato da un giorno all’altro del proprio luogo di lavoro. E invece Violi si è fatto forza, ed è andato avanti: ecco allora un box provvisorio, all’interno del quale, nonostante spazi angusti, Violi ha ‘ricominciato’, anche se, dice, "in realtà non ho mai smesso, a parte la settimana immediatamente successiva all’incendio". Un permesso provvisorio gli permette di proseguire un’attività che, più che un’attività, è un servizio di cui beneficiano i tanti che si recano in visita al cimitero nuovo urbano, ed è l’unica luce accesa – e quindi l’unico presidio – su un piazzale altrimenti deserto. Quanto accadde che a novembre sollecitò l’Amministrazione Comunale ad interessarsi della vicenda, e venne promossa anche una raccolta di fondi ("un idea del mio amico Roberto Cartelli, che ringrazio, anche se io ero contrario") con la quale ‘dare una mano’ a Violi e incoraggiarlo a non interrompere l’attività. Violi, adesso, è in contatto con gli uffici comunali petr capire che margini di manovra ci sono per ricostruire il chiosco.

