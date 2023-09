"Così educa la comunità". Festa nel segno del futuro

Modena fa scuola: dal 5 al 7 ottobre appuntamento con la prima edizione di ’Prendersi cura delle nuove generazioni: la scuola va in città’, la manifestazione che porta in città la scuola e apre le scuole alla città per costruire una comunità educante in grado di prendersi cura dei cittadini più giovani. L’evento è promosso dal settore Servizi educativi del Comune di Modena con il sostegno di diversi partner e sostenitori. La tre giorni si snoderà tra decine di appuntamenti in programma in particolare nelle sedi della Fondazione San Carlo e nei plessi scolastici della città con laboratori diffusi durante la settimana. Le iniziative, tutte gratuite, sono rivolte a studenti e genitori, docenti e formatori, scuole, università, agenzie formative, soggetti istituzionali, culturali, associativi e del terzo settore, cittadini. "È un nuovo evento che si inserisce nel ricco calendario modenese di festival e iniziative culturali – afferma il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – ma sarà soprattutto un’occasione di crescita per la nostra comunità". Diverse le modalità in cui si declinerà ’Prendersi cura delle nuove generazioni: la scuola va in città’, da conferenze e tavole rotonde a workshop e laboratori, come molteplici saranno i linguaggi utilizzati. "Solo immaginando un’ampia comunità educante è possibile costruire le condizioni per realizzare e tutelare il diritto all’istruzione e alla formazione. Nella cooperazione scuola-territorio prende forma, quindi, la sfida di essere una comunità che educa e si educa, accompagnando i cammini di crescita delle nuove generazioni", ha sottolineato l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi. ’Prendersi cura delle nuove generazioni: la scuola va in città’ si avvarrà del contributo di idee e pensiero di oltre una quarantina tra filosofi del calibro di Umberto Galimberti e Michela Marzano, pedagogisti noti come Luigina Mortari a Ivo Lizzola; scrittori, tra cui Moshir Pour Pegah, Paolo Di Paolo, Roberto Camarlinghi, Antonio Ferrara, Giovanna Zoboli, Maria Pia Veladiano; sociologhi come Franca Olivetti Manoukian e Mauro Magatti; l’architetta urbanista Elena Granata, gli psicologi Ugo Morelli e Rossella Bo; i biologi Nicola Nurra e Rocco Mussat Sartor; diversi docenti universitari: Roberto Farnè, Antonio Gariboldi, Antonella Pugnaghi e Michele Marangi, Arianna Lazzari. Agli appuntamenti interverranno diversi amministratori: oltre al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e al presidente della Regione Stefano Bonaccini, gli assessori comunali all’Istruzione Grazia Baracchi e alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi. Tra i partecipanti, anche il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Stefano Versari. Per il programma aggiornato, i luoghi e le modalità di partecipazione: www.modenafascuola.it ([email protected]) oltre alle pagine social Facebook e Instagram dell’evento.