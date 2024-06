"Così gli asinelli saranno di nuovo a rischio"

"Si sta smantellando la colonia degli asinelli di San Possidonio" attorno alla quale era stata promossa una operazione di crowdfunding, promossa da Horse Angels, per salvarli e consentire alla associazione riconosciuta per la tutela degli equini dal Ministero della Salute, di aggiudicarsi l’asta. La raccolta ebbe un enorme successo e permise di mettere insieme circa 90mila euro, più che sufficienti a vincere la gara online del Tribunale (chiusa a 33mila euro) e a coprire le spese legali (7-8.000 euro). A dare l’allarme per lo sradicamento di cui potrebbero soffrire gli asinelli, se separati, abituati – come sono – da sempre a vivere in questo ambiente di campagna lungo via Matteotti in località Forcello, accuditi di tutto come "figli", è Daniele Campagnoli, il loro allevatore che ne ha perso la proprietà, dopo che il Tribunale di Modena il 27 ottobre scorso li aveva sottratti a lui in quanto appartenenti ai beni patrimoniali di una sua società fallita. "Ho scoperto solo da poco – confida Campagnoli – che domani mattina (oggi ndr) dei 50 rimasti verranno a caricare 11 asinelli e altri 5 lunedì, tra cui una decina di femmine, ceduti gratuitamente a sconosciuti proprietari che fanno sottoscrizioni in favore di Horse Angels. Nessuno dell’associazione però mi ha detto nulla. Io sono disperato per quanto sta accadendo, poiché tradisce tutte le promesse lanciate ai tempi della sottoscrizione, quando Horse Angels allora per smuovere le coscienze parlava della possibilità di effettuare una loro adozione a distanza. Siamo invece di fronte ad una operazione da cui trarrà vantaggio solo Horse Angels. Per questo ho deciso di cautelarmi e rafforzare la recinzione e le entrate e ho avvertito polizia locale e carabinieri di quanto potrà accadere domani (oggi per chi legge ndr"). Sono molto triste". Campagnoli che in questi tre mesi, da quando la proprietà degli asinelli è passata a Horse Angels, si è preoccupato di garantire il loro benessere cercando di non fare mancare nulla agli asinelli, con questa cessione vede sfumare il progetto dichiarato di trasformare il luogo della colonia in una fattoria didattica e realizzare col latte d’asina prodotti di bellezza. "Delle sottoscrizioni ricevute durante questi mesi – accusa Campagnoli – Horse Angels ha pagato solo 8.200 euro per il foraggio, 1.450 euro per l’acquisto di sali minerali e 700 per il maniscalco per tagliare unghie agli animali, avvertendo che in futuro la chiamata del maniscalco spettava a loro farla, ma da inizio maggio non è venuto più nessuno".

Alberto Greco